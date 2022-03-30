https://ria.ru/20220330/mest-1780888356.html

Москалькова назвала призывы мстить за пытки российских солдат опасными

Москалькова назвала призывы мстить за пытки российских солдат опасными - РИА Новости, 30.03.2022

Москалькова назвала призывы мстить за пытки российских солдат опасными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря о пытках пленных военных РФ на Украине, отметила, что стали часто звучать отзывы российских... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:25

2022-03-30T15:25

2022-03-30T15:25

общество

александр бастрыкин

татьяна москалькова

украина

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря о пытках пленных военных РФ на Украине, отметила, что стали часто звучать отзывы российских граждан, что должна быть месть, но это очень опасная вещь.Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ."Эти кадры направлены на то, чтобы сделать больно родным, близким, которые это видят, чтобы посеять страх. Реакция, правда, наступает другая, ко мне поступают обращения добровольцев, потому что люди озлобляются. Я слышу со стороны и наших, с российской стороны, со стороны наших граждан, что должна быть месть. Вот это очень тоже опасная вещь, месть порождает месть, кровь - кровь, и вот это совершенно страшная бесчеловечная ситуация", - сказала Москалькова в эфире радио Sputnik."Президент назвал это расчеловечиванием, очень правильный термин. Я бы еще сказала, что это неохолокост, поскольку направлен не только на уничтожение человека по национальном признаку, но и всего, что связано с его историей, культурой... Мы видим отношение к русскоговорящим сегодня за рубежом, вот эта зашкаливающая русофобия", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220329/pytki-1780680722.html

https://ria.ru/20220330/mkkk-1780809621.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр бастрыкин, татьяна москалькова, украина, россия