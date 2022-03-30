Рейтинг@Mail.ru
Москалькова назвала призывы мстить за пытки российских солдат опасными - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/mest-1780888356.html
Москалькова назвала призывы мстить за пытки российских солдат опасными
Москалькова назвала призывы мстить за пытки российских солдат опасными - РИА Новости, 30.03.2022
Москалькова назвала призывы мстить за пытки российских солдат опасными
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря о пытках пленных военных РФ на Украине, отметила, что стали часто звучать отзывы российских... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:25
2022-03-30T15:25
общество
александр бастрыкин
татьяна москалькова
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря о пытках пленных военных РФ на Украине, отметила, что стали часто звучать отзывы российских граждан, что должна быть месть, но это очень опасная вещь.Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ."Эти кадры направлены на то, чтобы сделать больно родным, близким, которые это видят, чтобы посеять страх. Реакция, правда, наступает другая, ко мне поступают обращения добровольцев, потому что люди озлобляются. Я слышу со стороны и наших, с российской стороны, со стороны наших граждан, что должна быть месть. Вот это очень тоже опасная вещь, месть порождает месть, кровь - кровь, и вот это совершенно страшная бесчеловечная ситуация", - сказала Москалькова в эфире радио Sputnik."Президент назвал это расчеловечиванием, очень правильный термин. Я бы еще сказала, что это неохолокост, поскольку направлен не только на уничтожение человека по национальном признаку, но и всего, что связано с его историей, культурой... Мы видим отношение к русскоговорящим сегодня за рубежом, вот эта зашкаливающая русофобия", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20220329/pytki-1780680722.html
https://ria.ru/20220330/mkkk-1780809621.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b578bc7bc7f6bbcba0bfe09dd6a53f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр бастрыкин, татьяна москалькова, украина, россия
15:25 30.03.2022
 
Москалькова назвала призывы мстить за пытки российских солдат опасными

Омбудсмен Москалькова назвала призывы мстить за пытки российских солдат опасной вещью

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря о пытках пленных военных РФ на Украине, отметила, что стали часто звучать отзывы российских граждан, что должна быть месть, но это очень опасная вещь.
Ранее в интернете появились кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги. Уточнялось, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. В воскресенье глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 14:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны призвали Украину исключить пытки российских пленных
"Эти кадры направлены на то, чтобы сделать больно родным, близким, которые это видят, чтобы посеять страх. Реакция, правда, наступает другая, ко мне поступают обращения добровольцев, потому что люди озлобляются. Я слышу со стороны и наших, с российской стороны, со стороны наших граждан, что должна быть месть. Вот это очень тоже опасная вещь, месть порождает месть, кровь - кровь, и вот это совершенно страшная бесчеловечная ситуация", - сказала Москалькова в эфире радио Sputnik.
"Президент назвал это расчеловечиванием, очень правильный термин. Я бы еще сказала, что это неохолокост, поскольку направлен не только на уничтожение человека по национальном признаку, но и всего, что связано с его историей, культурой... Мы видим отношение к русскоговорящим сегодня за рубежом, вот эта зашкаливающая русофобия", - подчеркнула она.
Здание офиса российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 10:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российский Красный Крест обратился в МККК после видео с пытками военных
 
ОбществоАлександр БастрыкинТатьяна МоскальковаУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала