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Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/mariupol-1780858850.html
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе - РИА Новости, 30.03.2022
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе
Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя ситуацию в Мариуполе, сообщил, что разрозненные группы украинских нацбатов могут передвигаться по отдельным районам города, РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:44
2022-03-30T13:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
александр семенов (батальон "восток")
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя ситуацию в Мариуполе, сообщил, что разрозненные группы украинских нацбатов могут передвигаться по отдельным районам города, идёт зачистка."Сейчас мы можем говорить о том, что только разрозненные уже группы нацбатов могут передвигаться по отдельным районам города, проводится зачистка ", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что "основная концентрация (нацбатов) это по-прежнему "Азовсталь", ведется определенная работа, чтобы их ликвидировать уже в очень-очень сжатые сроки". "Времени нет, людям нужно оказывать помощь, людям нужно оказывать поддержку по всем направлениям...", - пояснил Пушилин.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220330/mariupol-1780849994.html
https://ria.ru/20220330/mariupol-1780848239.html
донецкая народная республика
россия
донецк (днр)
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), александр семенов (батальон "восток")
13:44 30.03.2022 (обновлено: 13:56 30.03.2022)
 
Глава ДНР Пушилин рассказал о ситуации в Мариуполе

Глава ДНР Пушилин рассказал о ходе зачистки Мариуполя

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушения в центре Мариуполя
Разрушения в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушения в центре Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя ситуацию в Мариуполе, сообщил, что разрозненные группы украинских нацбатов могут передвигаться по отдельным районам города, идёт зачистка.
"Сейчас мы можем говорить о том, что только разрозненные уже группы нацбатов могут передвигаться по отдельным районам города, проводится зачистка ", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
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Он отметил, что "основная концентрация (нацбатов) это по-прежнему "Азовсталь", ведется определенная работа, чтобы их ликвидировать уже в очень-очень сжатые сроки". "Времени нет, людям нужно оказывать помощь, людям нужно оказывать поддержку по всем направлениям...", - пояснил Пушилин.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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