13:10 30.03.2022 (обновлено: 14:07 30.03.2022)
Ликвидация боевиков в Мариуполе продолжается, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров: в Мариуполе продолжается ликвидация разрозненных боевиков нацбатов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ликвидация разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе успешно продолжается, чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе со своим командиром, моим дорогим братом Замидом Чалаевым, работают в мариупольском направлении. Успешно продолжается ликвидация разрозненных боевиков националистических батальонов. В ходе наступательных действий чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника. Приказы главного командования нашими бойцами выполняются на высшем уровне", - написал Кадыров в Telegram.
Глава Чечни отметил, что в некоторых домах все еще находятся мирные люди. "Бандеровцы преднамеренно выбирают подобные участки для ведения боя. В связи с чем задачи по зачистке ответственных участков усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирного населения. К счастью, отточенные навыки и многолетний опыт позволяют нашим бойцам выполнять подобные задачи максимально быстро и качественно", - сообщил Кадыров.
Он добавил, что бойцы полка отлично подготовлены и оснащены. "Значительные успехи в бесчисленных спецоперациях по захвату и уничтожению членов бандформирований - явный показатель высокой боеспособности и эффективности данного подразделения. Я уверен, что бойцы полка под руководством своего командира Замида Чалаева гордо пронесут знамя победы по всей Украине! Я желаю удачи нашим воинам на всех фронтах! Мы молимся за ваше здоровье и просим всевышнего даровать вам скорейшую победу", - написал глава Чечни.