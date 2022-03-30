https://ria.ru/20220330/mariupol-1780849994.html

Ликвидация боевиков в Мариуполе продолжается, заявил Кадыров

Ликвидация боевиков в Мариуполе продолжается, заявил Кадыров - РИА Новости, 30.03.2022

Ликвидация боевиков в Мариуполе продолжается, заявил Кадыров

Ликвидация разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе успешно продолжается, чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника, РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:10

2022-03-30T13:10

2022-03-30T14:07

обострение ситуации в днр и лнр

рамзан кадыров

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ликвидация разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе успешно продолжается, чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе со своим командиром, моим дорогим братом Замидом Чалаевым, работают в мариупольском направлении. Успешно продолжается ликвидация разрозненных боевиков националистических батальонов. В ходе наступательных действий чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника. Приказы главного командования нашими бойцами выполняются на высшем уровне", - написал Кадыров в Telegram.Глава Чечни отметил, что в некоторых домах все еще находятся мирные люди. "Бандеровцы преднамеренно выбирают подобные участки для ведения боя. В связи с чем задачи по зачистке ответственных участков усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирного населения. К счастью, отточенные навыки и многолетний опыт позволяют нашим бойцам выполнять подобные задачи максимально быстро и качественно", - сообщил Кадыров.Он добавил, что бойцы полка отлично подготовлены и оснащены. "Значительные успехи в бесчисленных спецоперациях по захвату и уничтожению членов бандформирований - явный показатель высокой боеспособности и эффективности данного подразделения. Я уверен, что бойцы полка под руководством своего командира Замида Чалаева гордо пронесут знамя победы по всей Украине! Я желаю удачи нашим воинам на всех фронтах! Мы молимся за ваше здоровье и просим всевышнего даровать вам скорейшую победу", - написал глава Чечни.

https://ria.ru/20220329/kiev-1780733304.html

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рамзан кадыров, украина, в мире, россия, чеченская республика (чечня), мариуполь, ситуация в днр и лнр