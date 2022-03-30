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Ликвидация боевиков в Мариуполе продолжается, заявил Кадыров - РИА Новости, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/mariupol-1780849994.html
Ликвидация боевиков в Мариуполе продолжается, заявил Кадыров
Ликвидация боевиков в Мариуполе продолжается, заявил Кадыров - РИА Новости, 30.03.2022
Ликвидация боевиков в Мариуполе продолжается, заявил Кадыров
Ликвидация разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе успешно продолжается, чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника, РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:10
2022-03-30T14:07
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
украина
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ликвидация разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе успешно продолжается, чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе со своим командиром, моим дорогим братом Замидом Чалаевым, работают в мариупольском направлении. Успешно продолжается ликвидация разрозненных боевиков националистических батальонов. В ходе наступательных действий чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника. Приказы главного командования нашими бойцами выполняются на высшем уровне", - написал Кадыров в Telegram.Глава Чечни отметил, что в некоторых домах все еще находятся мирные люди. "Бандеровцы преднамеренно выбирают подобные участки для ведения боя. В связи с чем задачи по зачистке ответственных участков усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирного населения. К счастью, отточенные навыки и многолетний опыт позволяют нашим бойцам выполнять подобные задачи максимально быстро и качественно", - сообщил Кадыров.Он добавил, что бойцы полка отлично подготовлены и оснащены. "Значительные успехи в бесчисленных спецоперациях по захвату и уничтожению членов бандформирований - явный показатель высокой боеспособности и эффективности данного подразделения. Я уверен, что бойцы полка под руководством своего командира Замида Чалаева гордо пронесут знамя победы по всей Украине! Я желаю удачи нашим воинам на всех фронтах! Мы молимся за ваше здоровье и просим всевышнего даровать вам скорейшую победу", - написал глава Чечни.
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рамзан кадыров, украина, в мире, россия, чеченская республика (чечня), мариуполь, ситуация в днр и лнр
13:10 30.03.2022 (обновлено: 14:07 30.03.2022)
 
Ликвидация боевиков в Мариуполе продолжается, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: в Мариуполе продолжается ликвидация разрозненных боевиков нацбатов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Разрушенный в результате обстрелов жилой дом в Мариуполе
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ликвидация разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе успешно продолжается, чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе со своим командиром, моим дорогим братом Замидом Чалаевым, работают в мариупольском направлении. Успешно продолжается ликвидация разрозненных боевиков националистических батальонов. В ходе наступательных действий чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника. Приказы главного командования нашими бойцами выполняются на высшем уровне", - написал Кадыров в Telegram.
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Глава Чечни отметил, что в некоторых домах все еще находятся мирные люди. "Бандеровцы преднамеренно выбирают подобные участки для ведения боя. В связи с чем задачи по зачистке ответственных участков усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирного населения. К счастью, отточенные навыки и многолетний опыт позволяют нашим бойцам выполнять подобные задачи максимально быстро и качественно", - сообщил Кадыров.
Он добавил, что бойцы полка отлично подготовлены и оснащены. "Значительные успехи в бесчисленных спецоперациях по захвату и уничтожению членов бандформирований - явный показатель высокой боеспособности и эффективности данного подразделения. Я уверен, что бойцы полка под руководством своего командира Замида Чалаева гордо пронесут знамя победы по всей Украине! Я желаю удачи нашим воинам на всех фронтах! Мы молимся за ваше здоровье и просим всевышнего даровать вам скорейшую победу", - написал глава Чечни.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРамзан КадыровУкраинаВ миреРоссияЧеченская республика (Чечня)МариупольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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