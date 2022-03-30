https://ria.ru/20220330/makron-1780875023.html

В правительстве Франции не исключили нового разговора Путина и Макрона

В правительстве Франции не исключили нового разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 30.03.2022

В правительстве Франции не исключили нового разговора Путина и Макрона

Представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил, что в ближайшие дни состоится новый телефонный разговор президентов Франции и РФ Эммануэля Макрона и... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:49

2022-03-30T14:49

2022-03-30T15:09

в мире

франция

эммануэль макрон

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151522/66/1515226631_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_f0e0a980849579baad82c60a0e9de786.jpg

ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. Представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил, что в ближайшие дни состоится новый телефонный разговор президентов Франции и РФ Эммануэля Макрона и Владимира Путина.Ранее Макрон выступил с инициативой о проведении совместно с Грецией и Турцией гуманитарной операции для эвакуации жителей Мариуполя. По итогам переговоров Макрона и Путина, которые состоялись во вторник, в Елисейском дворце заявили, что условия гуманитарной операции в Мариуполе пока не сложились."Естественно, в этих предложениях есть гарантии безопасности, которые необходимы для того, чтобы она (гуманитарная операция) была состоялась. В частности, тот факт, чтобы она (гуманитарная операция) была проведена, организована международными организациями, в частности, Международным Красным Крестом и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сказал Атталь на брифинге в среду."Из-за того, что вчера эти гарантии не были даны, мы посчитали, что условия не сложились. Но президент Путин пообещал к нам вернуться в ближайшие дни, чтобы обсудить этот вопрос. И, возможно, будет новый разговор между президентом Макроном и президентом Путиным на этой неделе", - отметил он.

https://ria.ru/20220330/oplata-1780851981.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, эммануэль макрон, владимир путин