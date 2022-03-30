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В правительстве Франции не исключили нового разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 30.03.2022
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В правительстве Франции не исключили нового разговора Путина и Макрона
В правительстве Франции не исключили нового разговора Путина и Макрона - РИА Новости, 30.03.2022
В правительстве Франции не исключили нового разговора Путина и Макрона
Представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил, что в ближайшие дни состоится новый телефонный разговор президентов Франции и РФ Эммануэля Макрона и... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:49
2022-03-30T15:09
в мире
франция
эммануэль макрон
владимир путин
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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. Представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил, что в ближайшие дни состоится новый телефонный разговор президентов Франции и РФ Эммануэля Макрона и Владимира Путина.Ранее Макрон выступил с инициативой о проведении совместно с Грецией и Турцией гуманитарной операции для эвакуации жителей Мариуполя. По итогам переговоров Макрона и Путина, которые состоялись во вторник, в Елисейском дворце заявили, что условия гуманитарной операции в Мариуполе пока не сложились."Естественно, в этих предложениях есть гарантии безопасности, которые необходимы для того, чтобы она (гуманитарная операция) была состоялась. В частности, тот факт, чтобы она (гуманитарная операция) была проведена, организована международными организациями, в частности, Международным Красным Крестом и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сказал Атталь на брифинге в среду."Из-за того, что вчера эти гарантии не были даны, мы посчитали, что условия не сложились. Но президент Путин пообещал к нам вернуться в ближайшие дни, чтобы обсудить этот вопрос. И, возможно, будет новый разговор между президентом Макроном и президентом Путиным на этой неделе", - отметил он.
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в мире, франция, эммануэль макрон, владимир путин
14:49 30.03.2022 (обновлено: 15:09 30.03.2022)
 
В правительстве Франции не исключили нового разговора Путина и Макрона

В правительстве Франции не исключили нового разговора Путина и Макрона в ближайшие дни

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 мар - РИА Новости. Представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил, что в ближайшие дни состоится новый телефонный разговор президентов Франции и РФ Эммануэля Макрона и Владимира Путина.
Ранее Макрон выступил с инициативой о проведении совместно с Грецией и Турцией гуманитарной операции для эвакуации жителей Мариуполя. По итогам переговоров Макрона и Путина, которые состоялись во вторник, в Елисейском дворце заявили, что условия гуманитарной операции в Мариуполе пока не сложились.
"Естественно, в этих предложениях есть гарантии безопасности, которые необходимы для того, чтобы она (гуманитарная операция) была состоялась. В частности, тот факт, чтобы она (гуманитарная операция) была проведена, организована международными организациями, в частности, Международным Красным Крестом и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сказал Атталь на брифинге в среду.
"Из-за того, что вчера эти гарантии не были даны, мы посчитали, что условия не сложились. Но президент Путин пообещал к нам вернуться в ближайшие дни, чтобы обсудить этот вопрос. И, возможно, будет новый разговор между президентом Макроном и президентом Путиным на этой неделе", - отметил он.
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