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Глава МАГАТЭ провел переговоры с министром энергетики Украины - РИА Новости, 30.03.2022
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Глава МАГАТЭ провел переговоры с министром энергетики Украины
Глава МАГАТЭ провел переговоры с министром энергетики Украины - РИА Новости, 30.03.2022
Глава МАГАТЭ провел переговоры с министром энергетики Украины
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что провел переговоры с министром энергетики и главой регулятора Украины по обеспечению безопасности ядерных... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:57
2022-03-30T14:04
в мире
украина
магатэ
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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что провел переговоры с министром энергетики и главой регулятора Украины по обеспечению безопасности ядерных объектов.Гросси со вторника находится с визитом на Украине в рамках предложенной МАГАТЭ помощи по обеспечению безопасности ядерных объектов страны. В среду он прибыл на Южно-Украинскую АЭС."Подробное обсуждение поддержки МАГАТЭ Украине с министром энергетики Галущенко, главой ядерного регулятора Кориковым, Котиным из Энергоатома и директором Южно-Украинской АЭС Половичем. Рассмотрены конкретные шаги по немедленному оказанию экстренной помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов", - написал Гросси в Twitter.
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в мире, украина, магатэ
13:57 30.03.2022 (обновлено: 14:04 30.03.2022)
 
Глава МАГАТЭ провел переговоры с министром энергетики Украины

Глава МАГАТЭ обсудил с министром энергетики Украины безопасность ядерных объектов

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
© Министерство обороны РФ
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Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео. Архивное фото
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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что провел переговоры с министром энергетики и главой регулятора Украины по обеспечению безопасности ядерных объектов.
Гросси со вторника находится с визитом на Украине в рамках предложенной МАГАТЭ помощи по обеспечению безопасности ядерных объектов страны. В среду он прибыл на Южно-Украинскую АЭС.
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"Подробное обсуждение поддержки МАГАТЭ Украине с министром энергетики Галущенко, главой ядерного регулятора Кориковым, Котиным из Энергоатома и директором Южно-Украинской АЭС Половичем. Рассмотрены конкретные шаги по немедленному оказанию экстренной помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов", - написал Гросси в Twitter.
 
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