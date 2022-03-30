https://ria.ru/20220330/magate-1780862364.html

Глава МАГАТЭ провел переговоры с министром энергетики Украины

Глава МАГАТЭ провел переговоры с министром энергетики Украины - РИА Новости, 30.03.2022

Глава МАГАТЭ провел переговоры с министром энергетики Украины

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что провел переговоры с министром энергетики и главой регулятора Украины по обеспечению безопасности ядерных... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:57

2022-03-30T13:57

2022-03-30T14:04

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магатэ

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ВЕНА, 30 мар - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что провел переговоры с министром энергетики и главой регулятора Украины по обеспечению безопасности ядерных объектов.Гросси со вторника находится с визитом на Украине в рамках предложенной МАГАТЭ помощи по обеспечению безопасности ядерных объектов страны. В среду он прибыл на Южно-Украинскую АЭС."Подробное обсуждение поддержки МАГАТЭ Украине с министром энергетики Галущенко, главой ядерного регулятора Кориковым, Котиным из Энергоатома и директором Южно-Украинской АЭС Половичем. Рассмотрены конкретные шаги по немедленному оказанию экстренной помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов", - написал Гросси в Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/chaes-1780393098.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, магатэ