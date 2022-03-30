https://ria.ru/20220330/led-1780782206.html
В МЧС рассказали об опасности выхода на весенний лед
В МЧС рассказали об опасности выхода на весенний лед - РИА Новости, 30.03.2022
В МЧС рассказали об опасности выхода на весенний лед
Весенний лед из-за существенного перепада температуры стремительно тает, выходить на непрочный лед водоемов очень опасно, предупреждает МЧС РФ. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T03:30
2022-03-30T03:30
2022-03-30T03:30
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Весенний лед из-за существенного перепада температуры стремительно тает, выходить на непрочный лед водоемов очень опасно, предупреждает МЧС РФ.Они отмечают, что лед стремительно разрушается там, где есть течение, сбросы теплых вод, а также заросли и растительность.Ведомство призывает граждан не выходить на опасный весенний лед и призывает муниципальные власти усилить предупредительную работу на водоемах."Для предотвращения происшествий на водоемах подразделения чрезвычайного ведомства усилили профилактическую работу. Они обращают внимание любителей рыбалки на меры безопасности на открытых водоемах", - информирует МЧС.Кроме того, ведомство напомнило желающим сократить путь на авто по водоему, что выезжать на машине на лед всегда опасно, поэтому пользоваться нужно только официально разрешенными переправами.
https://ria.ru/20220317/spasenie-1778610022.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали об опасности выхода на весенний лед
МЧС России предупредило об опасности выхода на лед водоемов из-за перепадов температуры
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Весенний лед из-за существенного перепада температуры стремительно тает, выходить на непрочный лед водоемов очень опасно, предупреждает МЧС РФ.
"Происходит колебание среднесуточных температур воздуха. На водоемах, особенно проточных, лед крайне непрочен, имеются проталины, промоины и глубокие трещины", - сообщают спасатели.
Они отмечают, что лед стремительно разрушается там, где есть течение, сбросы теплых вод, а также заросли и растительность.
Ведомство призывает граждан не выходить на опасный весенний лед и призывает муниципальные власти усилить предупредительную работу на водоемах.
"Для предотвращения происшествий на водоемах подразделения чрезвычайного ведомства усилили профилактическую работу. Они обращают внимание любителей рыбалки на меры безопасности на открытых водоемах", - информирует МЧС
.
Кроме того, ведомство напомнило желающим сократить путь на авто по водоему, что выезжать на машине на лед всегда опасно, поэтому пользоваться нужно только официально разрешенными переправами.