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Киев понял, что вопрос Крыма и Донбасса решен окончательно, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/lavrov-1780943982.html
Киев понял, что вопрос Крыма и Донбасса решен окончательно, заявил Лавров
Киев понял, что вопрос Крыма и Донбасса решен окончательно, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2022
Киев понял, что вопрос Крыма и Донбасса решен окончательно, заявил Лавров
Подтверждение Киевом необходимости обеспечить неядерный и внеблоковый статус Украины, а также понимание со стороны украинской делегации того, что вопросы Крыма... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:34
2022-03-30T18:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир мединский
владимир путин
россия
севастополь
киев
оон
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ТУНЬСИ (Китай), 30 мар - РИА Новости. Подтверждение Киевом необходимости обеспечить неядерный и внеблоковый статус Украины, а также понимание со стороны украинской делегации того, что вопросы Крыма и Донбасса решены окончательно, являются существенным прогрессом на российско-украинских переговорах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", - заявил Лавров журналистам, комментируя итоги прошедших в Стамбуле переговоров.В Стамбуле во вторник прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Он также заявил, что встреча в Стамбуле прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину. Мединский заявил, что встреча Путина с Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине.Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, а в Херсонской области до недавнего времени действовали крымские органы власти "в изгнании" - главным образом силовые структуры и представительство президента Украины в Крыму. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220330/peregovory-1780850299.html
https://ria.ru/20220330/nato-1780823401.html
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в мире, владимир мединский, владимир путин, россия, севастополь, киев, оон, ситуация в днр и лнр, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:34 30.03.2022 (обновлено: 18:35 30.03.2022)
 
Киев понял, что вопрос Крыма и Донбасса решен окончательно, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: в Киеве понимают, что вопросы Крыма и Донбасса решены окончательно

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ТУНЬСИ (Китай), 30 мар - РИА Новости. Подтверждение Киевом необходимости обеспечить неядерный и внеблоковый статус Украины, а также понимание со стороны украинской делегации того, что вопросы Крыма и Донбасса решены окончательно, являются существенным прогрессом на российско-украинских переговорах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", - заявил Лавров журналистам, комментируя итоги прошедших в Стамбуле переговоров.
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 13:12
На переговорах с Украиной предстоит долгая работа, заявили в Кремле
В Стамбуле во вторник прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Он также заявил, что встреча в Стамбуле прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину. Мединский заявил, что встреча Путина с Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.
Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, а в Херсонской области до недавнего времени действовали крымские органы власти "в изгнании" - главным образом силовые структуры и представительство президента Украины в Крыму. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 11:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В НАТО оценили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир МединскийВладимир ПутинРоссияСевастопольКиевООНСитуация в ДНР и ЛНРСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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