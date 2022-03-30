https://ria.ru/20220330/lavrov-1780943982.html

Киев понял, что вопрос Крыма и Донбасса решен окончательно, заявил Лавров

Киев понял, что вопрос Крыма и Донбасса решен окончательно, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2022

Киев понял, что вопрос Крыма и Донбасса решен окончательно, заявил Лавров

Подтверждение Киевом необходимости обеспечить неядерный и внеблоковый статус Украины, а также понимание со стороны украинской делегации того, что вопросы Крыма... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:34

2022-03-30T18:34

2022-03-30T18:35

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ТУНЬСИ (Китай), 30 мар - РИА Новости. Подтверждение Киевом необходимости обеспечить неядерный и внеблоковый статус Украины, а также понимание со стороны украинской делегации того, что вопросы Крыма и Донбасса решены окончательно, являются существенным прогрессом на российско-украинских переговорах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", - заявил Лавров журналистам, комментируя итоги прошедших в Стамбуле переговоров.В Стамбуле во вторник прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он, в частности, сообщил, что РФ в ходе спецоперации на Украине существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях. Он также заявил, что встреча в Стамбуле прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину. Мединский заявил, что встреча Путина с Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИД двух стран.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине.Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, а в Херсонской области до недавнего времени действовали крымские органы власти "в изгнании" - главным образом силовые структуры и представительство президента Украины в Крыму. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220330/peregovory-1780850299.html

https://ria.ru/20220330/nato-1780823401.html

россия

севастополь

киев

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Наталья Макарова

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