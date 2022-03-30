https://ria.ru/20220330/lavrov-1780796578.html
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Китая. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Китая. Трансляция - РИА Новости, 30.03.2022
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Китая. Трансляция
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:33
2022-03-30T18:33
2022-03-30T18:33
сергей лавров
китай
ван и (политик)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780795783_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_ca8baccce0c0b22148c9d1c15d19c0bf.jpg
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И.
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780795783_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_471a7828fa2061ce8f9317d4c3b93145.jpg
LIVE: Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова с китайским коллегой
LIVE: Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова с китайским коллегой
2022-03-30T18:33
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, китай, ван и (политик), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Китая. Трансляция
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И.
2022-03-30T18:33
true
PT1S
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Китая. Трансляция
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И.