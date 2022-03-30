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Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Китая. Трансляция - РИА Новости, 30.03.2022
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Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Китая. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Китая. Трансляция - РИА Новости, 30.03.2022
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Китая. Трансляция
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:33
2022-03-30T18:33
сергей лавров
китай
ван и (политик)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И.
китай
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LIVE: Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова с китайским коллегой
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сергей лавров, китай, ван и (политик), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео
Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Китая. Трансляция
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И.
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PT1S
18:33 30.03.2022
 

Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Китая. Трансляция

Читать ria.ru в
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И.
 
Сергей ЛавровКитайВан И (политик)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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