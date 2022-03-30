https://ria.ru/20220330/lavrov-1780796578.html

Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Китая. Трансляция

Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Китая. Трансляция - РИА Новости, 30.03.2022

Пресс-конференция Лаврова после переговоров с главой МИД Китая. Трансляция

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:33

2022-03-30T18:33

2022-03-30T18:33

сергей лавров

китай

ван и (политик)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И.

китай

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2022

Мария Назарова

Мария Назарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова с китайским коллегой LIVE: Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова с китайским коллегой 2022-03-30T18:33 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

сергей лавров, китай, ван и (политик), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), видео