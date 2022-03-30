https://ria.ru/20220330/kultura-1780810590.html

Финансирование культуры в Нижегородской области вырастет в 2,4 раза

Финансирование культуры в Нижегородской области вырастет в 2,4 раза - РИА Новости, 30.03.2022

Финансирование культуры в Нижегородской области вырастет в 2,4 раза

Объем финансирования нацпроекта "Культура" в Нижегородской области в 2022 году увеличится в 2,4 раза по сравнению с 2021-м и составит 398,7 миллиона рублей,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:41

2022-03-30T10:41

2022-03-30T10:41

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар — РИА Новости. Объем финансирования нацпроекта "Культура" в Нижегородской области в 2022 году увеличится в 2,4 раза по сравнению с 2021-м и составит 398,7 миллиона рублей, заявил глава региона Глеб Никитин."В нынешней экономической ситуации особенно важно продолжать долгосрочные программы, которые позволяют улучшать жизнь людей, в том числе в отдаленных от центра населенных пунктах. Благодаря поддержке федерального правительства мы рассчитываем увеличить финансирование по нацпроекту "Культура" в этом году в 2,4 раза, почти до 400 миллионов рублей. Это позволит модернизировать шесть модельных библиотек, создать два виртуальных концертных зала, капитально отремонтировать пять сельских домов культуры и 10 детских школ искусств в Нижегородской области", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Из общего объема финансирования 264,6 миллиона рублей составят средства федерального бюджета, 113,1 миллиона рублей – регионального, 20,9 миллиона рублей – местных бюджетов.Губернатор Нижегородской области добавил, что в рамках нацпроекта "Культура" 16 детских школ искусств, Арзамасский музыкальный колледж и хоровой колледж имени Сивухина смогут получить в этом году музыкальные инструменты и оборудование. Кроме того, впервые в регион поступят два передвижных автоклуба.С 2022 года впервые по нацпроекту предусмотрена возможность финансирования ремонтов муниципальных музеев: в Нижегородской области средства на эти цели будут выделены для ремонта музея "Усадьба Худякова" в Балахне и музейно-выставочного центра в Перевозе."Ежегодно возможности нацпроекта расширяются: с 2021 года в него включили финансирование ремонта детских школ искусств, с 2022-го – муниципальных музеев. Это позволяет нам комплексно улучшать инфраструктуру учреждений культуры. Что особенно важно – в основном средства направляются на проекты в районах области", - сказал Никитин.Как сообщила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова, с 2022 года значительно изменились требования к формированию заявок для нацпроекта на региональном уровне. Поэтому в текущем году Нижегородская область выделяет около 89 миллионов рублей из регионального бюджета на подготовку проектов капремонта восьми сельских клубов, 12 детских школ искусств, четырех музеев, а также на проектирование модульного дома культуры на 100 мест.

https://ria.ru/20220329/professionalitet-1780756813.html

https://ria.ru/20220324/tovary-1779912847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

балахна, нижегородская область, общество, новости культуры, культура, глеб никитин