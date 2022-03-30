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В московском метро запустили тематический поезд, посвященный Крыму
В московском метро запустили тематический поезд, посвященный Крыму - РИА Новости, 30.03.2022
В московском метро запустили тематический поезд, посвященный Крыму
Тематический поезд, посвящённый республике Крым, вышел на Арбатско-Покровскую линию метро Москвы, он будет курсировать 6 месяцев, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:21
2022-03-30T16:21
2022-03-30T16:23
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республика крым
московский метрополитен
новости - туризм
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Тематический поезд, посвящённый республике Крым, вышел на Арбатско-Покровскую линию метро Москвы, он будет курсировать 6 месяцев, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня мы запускаем тематический поезд "Крым". В течение 6 месяцев он будет курсировать по Арбатской-Покровской линии. Это уже не первый состав, который мы оформляем в честь регионов нашей страны. Также в метро можно встретить "Дальневосточный экспресс", поезда "Посети Кавказ" и "Путешествие по России", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Отмечается, что в каждом из вагонов - интересные факты о полуострове и фотографии достопримечательностей Республики Крым. Всего теперь в Московском метро 15 тематических поездов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, республика крым, московский метрополитен, новости - туризм
16:21 30.03.2022 (обновлено: 16:23 30.03.2022)
В московском метро запустили тематический поезд, посвященный Крыму
В московском метро запустили тематический поезд, посвященный Республике Крым