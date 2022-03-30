https://ria.ru/20220330/krym-1780906119.html

В московском метро запустили тематический поезд, посвященный Крыму

В московском метро запустили тематический поезд, посвященный Крыму - РИА Новости, 30.03.2022

В московском метро запустили тематический поезд, посвященный Крыму

Тематический поезд, посвящённый республике Крым, вышел на Арбатско-Покровскую линию метро Москвы, он будет курсировать 6 месяцев, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:21

2022-03-30T16:21

2022-03-30T16:23

общество

москва

республика крым

московский метрополитен

новости - туризм

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Тематический поезд, посвящённый республике Крым, вышел на Арбатско-Покровскую линию метро Москвы, он будет курсировать 6 месяцев, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня мы запускаем тематический поезд "Крым". В течение 6 месяцев он будет курсировать по Арбатской-Покровской линии. Это уже не первый состав, который мы оформляем в честь регионов нашей страны. Также в метро можно встретить "Дальневосточный экспресс", поезда "Посети Кавказ" и "Путешествие по России", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Отмечается, что в каждом из вагонов - интересные факты о полуострове и фотографии достопримечательностей Республики Крым. Всего теперь в Московском метро 15 тематических поездов.

москва

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, республика крым, московский метрополитен, новости - туризм