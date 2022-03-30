https://ria.ru/20220330/kozlovskiy-1780876321.html

Данила Козловский сыграет врача, изгоняющего демонов из пациентов

Данила Козловский сыграет врача, изгоняющего демонов из пациентов - РИА Новости, 30.03.2022

Данила Козловский сыграет врача, изгоняющего демонов из пациентов

Актер и режиссер Данила Козловский сыграет главную роль в новом сериале IVI "13 клиническая", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T18:31

2022-03-30T18:31

2022-03-30T18:31

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данила козловский

андрей золотарев

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Актер и режиссер Данила Козловский сыграет главную роль в новом сериале IVI "13 клиническая", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Козловский появится в образе неизлечимо больного хирурга по имени Кирилл. Он получает должность в больнице, в которой врачи борются со сверхъестественными явлениями, в том числе демонами. Этим предстоит заниматься и Кириллу, а заодно проявить лучшие качества и убедить руководство в своей компетентности. В каждой новой серии научно-фантастического шоу рассказывается про одного пациента, за жизнь и душу которого будут сражаться врачи. Автор сценария — Андрей Золотарев ("Вторжение", "Спутник"). Режиссером назначили Клима Козинского. Дата релиза проекта — конец этого года. Премьера состоится в Сети.

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/kozlovskiy-1769418770.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, данила козловский, андрей золотарев