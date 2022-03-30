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Данила Козловский сыграет врача, изгоняющего демонов из пациентов - РИА Новости, 30.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220330/kozlovskiy-1780876321.html
Данила Козловский сыграет врача, изгоняющего демонов из пациентов
Данила Козловский сыграет врача, изгоняющего демонов из пациентов - РИА Новости, 30.03.2022
Данила Козловский сыграет врача, изгоняющего демонов из пациентов
Актер и режиссер Данила Козловский сыграет главную роль в новом сериале IVI "13 клиническая", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:31
2022-03-30T18:31
культура
новости культуры
кино и сериалы
данила козловский
андрей золотарев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Актер и режиссер Данила Козловский сыграет главную роль в новом сериале IVI "13 клиническая", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Козловский появится в образе неизлечимо больного хирурга по имени Кирилл. Он получает должность в больнице, в которой врачи борются со сверхъестественными явлениями, в том числе демонами. Этим предстоит заниматься и Кириллу, а заодно проявить лучшие качества и убедить руководство в своей компетентности. В каждой новой серии научно-фантастического шоу рассказывается про одного пациента, за жизнь и душу которого будут сражаться врачи. Автор сценария — Андрей Золотарев ("Вторжение", "Спутник"). Режиссером назначили Клима Козинского. Дата релиза проекта — конец этого года. Премьера состоится в Сети.
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новости культуры, кино и сериалы, данила козловский, андрей золотарев
18:31 30.03.2022
 
Данила Козловский сыграет врача, изгоняющего демонов из пациентов

Данила Козловский снимется в научно-фантастического сериале о борьбе врачей с демонами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРежиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала "Карамора" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Режиссер, актер и продюсер Данила Козловский на премьере своего сериала Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Актер и режиссер Данила Козловский сыграет главную роль в новом сериале IVI "13 клиническая", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Козловский появится в образе неизлечимо больного хирурга по имени Кирилл. Он получает должность в больнице, в которой врачи борются со сверхъестественными явлениями, в том числе демонами. Этим предстоит заниматься и Кириллу, а заодно проявить лучшие качества и убедить руководство в своей компетентности.
В каждой новой серии научно-фантастического шоу рассказывается про одного пациента, за жизнь и душу которого будут сражаться врачи.

"Мой персонаж — смертельно больной врач, который вынужден работать в закрытой организации, чтобы продлить свою жизнь. И пока я так и не смог ответить на вопрос — хороший он или плохой", — прокомментировал Козловский.

Автор сценария — Андрей Золотарев ("Вторжение", "Спутник"). Режиссером назначили Клима Козинского.
Дата релиза проекта — конец этого года. Премьера состоится в Сети.
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КультураНовости культурыКино и сериалыДанила КозловскийАндрей Золотарев
 
 
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