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В России за сутки госпитализировали 4299 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4299 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.03.2022
В России за сутки госпитализировали 4299 пациентов с COVID-19
В России за сутки более 4,2 тысячи пациентов попали в больницы с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:24
2022-03-30T12:24
2022-03-30T13:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
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коронавирусы
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В России за сутки более 4,2 тысячи пациентов попали в больницы с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Отмечается, что это на 12,8 процента меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 31 регионе, снижение — в 52, ситуация осталась без изменений в двух субъектах Российской Федерации."Выявлено 20 145 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 352 человека", — говорится в сообщении. За сутки выздоровели 51 085 человек, или на 8,2 процента больше по сравнению с 29 марта.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 481,7 миллиона зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 49,7 процента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
12:24 30.03.2022 (обновлено: 13:06 30.03.2022)
В России за сутки госпитализировали 4299 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 20 145 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
В России за сутки более 4,2 тысячи пациентов попали в больницы с COVID-19, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается, что это на 12,8 процента меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 31 регионе, снижение — в 52, ситуация осталась без изменений в двух субъектах Российской Федерации.
"Выявлено 20 145 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 352 человека", — говорится в сообщении.
За сутки выздоровели 51 085 человек, или на 8,2 процента больше по сравнению с 29 марта.
В мире, по данным ВОЗ
, насчитывается 481,7 миллиона зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 49,7 процента.