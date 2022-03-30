https://ria.ru/20220330/koronavirus-1780836092.html

В России за сутки госпитализировали 4299 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4299 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 30.03.2022

В России за сутки госпитализировали 4299 пациентов с COVID-19

В России за сутки более 4,2 тысячи пациентов попали в больницы с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:24

2022-03-30T12:24

2022-03-30T13:06

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В России за сутки более 4,2 тысячи пациентов попали в больницы с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Отмечается, что это на 12,8 процента меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 31 регионе, снижение — в 52, ситуация осталась без изменений в двух субъектах Российской Федерации."Выявлено 20 145 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 352 человека", — говорится в сообщении. За сутки выздоровели 51 085 человек, или на 8,2 процента больше по сравнению с 29 марта.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается 481,7 миллиона зараженных, более шести миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты более 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 49,7 процента.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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