https://ria.ru/20220330/koreya-1780800115.html

Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове - РИА Новости, 30.03.2022

Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И на встрече в Китае обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в российском дипведомстве. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:46

2022-03-30T09:46

2022-03-30T09:53

сергей лавров

китай

ван и (политик)

россия

кндр (северная корея)

южная корея

политика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И на встрече в Китае обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в российском дипведомстве."Рассмотрен ряд важных тем глобальной и региональной повестки дня, включая текущее положение дел в Афганистане, Центральной Азии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, на Корейском полуострове", - говорится в сообщении на сайте министерства.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров прибыл в китайский город Туньси, где 31 марта состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами.

https://ria.ru/20220324/kndr-1779818336.html

китай

россия

кндр (северная корея)

южная корея

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Влада Копылова

сергей лавров, китай, ван и (политик), россия, кндр (северная корея), южная корея, политика