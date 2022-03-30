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Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове - РИА Новости, 30.03.2022
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Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове - РИА Новости, 30.03.2022
Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И на встрече в Китае обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в российском дипведомстве. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:46
2022-03-30T09:53
сергей лавров
китай
ван и (политик)
россия
кндр (северная корея)
южная корея
политика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И на встрече в Китае обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в российском дипведомстве."Рассмотрен ряд важных тем глобальной и региональной повестки дня, включая текущее положение дел в Афганистане, Центральной Азии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, на Корейском полуострове", - говорится в сообщении на сайте министерства.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров прибыл в китайский город Туньси, где 31 марта состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами.
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китай
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сергей лавров, китай, ван и (политик), россия, кндр (северная корея), южная корея, политика
09:46 30.03.2022 (обновлено: 09:53 30.03.2022)
 
Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Главы МИД России и Китая Лавров и Ван И обсудили ситуацию на Корейском полуострове

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И на встрече в Китае обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в российском дипведомстве.
"Рассмотрен ряд важных тем глобальной и региональной повестки дня, включая текущее положение дел в Афганистане, Центральной Азии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, на Корейском полуострове", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров прибыл в китайский город Туньси, где 31 марта состоится встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана. Сегодня же день будет посвящён двусторонним встречам с зарубежными коллегами.
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Сергей ЛавровКитайВан И (политик)РоссияКНДР (Северная Корея)Южная КореяПолитика
 
 
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