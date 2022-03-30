СМИ: Украина нацелилась на китайские компании с призывами уйти из России
Washington Post: Украина нацелилась на китайские компании с призывами уйти из России
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Газета Washington Post утверждает, что вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и его сторонники нацелились на китайские компании и организации с целью призвать их прекратить деятельность в России.
Как пишет издание, с начала спецоперации РФ министерство цифровой трансформации Украины направило более 4 тысяч запросов, каждый из которых был подписан Федоровым, в различные компании, организации, правительства стран, а также запустило подобную кампанию онлайн.
Однако, если западные компании предпринимают шаги по ограничению деятельности в РФ, многие китайские организации пока не торопятся закрывать свой бизнес в России, говорится в статье.
"Пока американские компании предпринимают шаги по ограничению деятельности в России на фоне общественного давления и санкций, команда Федорова фокусируется на маловероятном союзнике – крупных китайских компаниях, таких как DJI и Alipay", - пишет газета.
СМИ и эксперты ранее предполагали, что китайские компании будут искать возможности заполнить пустоту на рынке РФ, при этом крупные государственные предприятия Китая, вероятно, будут действовать крайне осторожно, опасаясь возможных последствий нарушения западных санкций в отношении России.
В среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что российско-китайское сотрудничество не имеет верхнего предела. Россия и Китай в условиях непростой международной обстановки намерены укреплять стратегическое партнерство, заявили в МИД РФ.
А министр иностранных дел Китая Ван И заявил ранее на встрече с российским коллегой, что отношения РФ и КНР с начала года выдержали новые испытания меняющейся международной обстановки и сохранили правильное направление.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.