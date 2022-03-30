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Кириенко рассказал о давлении на российских деятелей культуры - РИА Новости, 30.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220330/kirienko-1780920298.html
Кириенко рассказал о давлении на российских деятелей культуры
Кириенко рассказал о давлении на российских деятелей культуры - РИА Новости, 30.03.2022
Кириенко рассказал о давлении на российских деятелей культуры
Первый замглавы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко рассказал, к чему приводят попытки внешнего давления на российских деятелей... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:29
2022-03-30T17:29
культура
новости культуры
сергей кириенко
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко рассказал, к чему приводят попытки внешнего давления на российских деятелей культуры. По словам политика, их пытаются шантажировать тем, что они потеряют контракты и деньги, если не выступят против своей страны. "Но мы лишний раз убеждаемся, что те, кто пытаются это делать, совсем не понимают, что такое Россия. Чем больше они пытаются оказать давление на Россию и на деятелей культуры, тем более противоположный результат они получают", — сказал он журналистам по итогам заседания координационного совета Фонда культурных инициатив."Культуру в мире нельзя отменить, в России — тем более", — говорит политик.
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новости культуры, сергей кириенко
17:29 30.03.2022
 
Кириенко рассказал о давлении на российских деятелей культуры

Давление на российских деятелей культуры дает противоположный результат, заявил Кириенко

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ
Сергей Кириенко в ситуационном центре в Кремле смотрит трансляцию совещания президента РФ Владимира Путина с руководителями субъектов РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко рассказал, к чему приводят попытки внешнего давления на российских деятелей культуры.
По словам политика, их пытаются шантажировать тем, что они потеряют контракты и деньги, если не выступят против своей страны.
"Но мы лишний раз убеждаемся, что те, кто пытаются это делать, совсем не понимают, что такое Россия. Чем больше они пытаются оказать давление на Россию и на деятелей культуры, тем более противоположный результат они получают", — сказал он журналистам по итогам заседания координационного совета Фонда культурных инициатив.
"Культуру в мире нельзя отменить, в России — тем более", — говорит политик.
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