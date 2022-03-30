https://ria.ru/20220330/kirienko-1780920298.html

Кириенко рассказал о давлении на российских деятелей культуры

Кириенко рассказал о давлении на российских деятелей культуры - РИА Новости, 30.03.2022

Кириенко рассказал о давлении на российских деятелей культуры

Первый замглавы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко рассказал, к чему приводят попытки внешнего давления на российских деятелей... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:29

2022-03-30T17:29

2022-03-30T17:29

культура

новости культуры

сергей кириенко

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко рассказал, к чему приводят попытки внешнего давления на российских деятелей культуры. По словам политика, их пытаются шантажировать тем, что они потеряют контракты и деньги, если не выступят против своей страны. "Но мы лишний раз убеждаемся, что те, кто пытаются это делать, совсем не понимают, что такое Россия. Чем больше они пытаются оказать давление на Россию и на деятелей культуры, тем более противоположный результат они получают", — сказал он журналистам по итогам заседания координационного совета Фонда культурных инициатив."Культуру в мире нельзя отменить, в России — тем более", — говорит политик.

https://ria.ru/20220330/khamatova-1780910416.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей кириенко