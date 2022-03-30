https://ria.ru/20220330/kipr-1780829591.html

Эксперты рассказали, как российским туристам теперь попасть на Кипр

Эксперты рассказали, как российским туристам теперь попасть на Кипр - РИА Новости, 30.03.2022

Эксперты рассказали, как российским туристам теперь попасть на Кипр

Россияне, у которых были забронированы поездки на Кипр на летний сезон, смогут бесплатно получить визу островного государства, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T12:52

2022-03-30T12:52

2022-03-30T12:52

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россияне, у которых были забронированы поездки на Кипр на летний сезон, смогут бесплатно получить визу островного государства, сообщает АТОР.Получить разрешение на въезд можно бесплатно. Туристам потребуется стандартный пакет документов: загранпаспорт, справка с места работы или выписка с банковского счета, а также копия ваучера на проживание от отеля или другие бумаги, подтверждающие аренду или владение недвижимостью на острове. Дополнительно визовый офицер может попросить предоставить авиабилеты.Прямых рейсов на Кипр сейчас нет. Попасть туда можно с пересадкой в Каире, заплатив за билет в одну сторону от 37 тысяч рублей. Через Белград или Бахрейн дорога обойдется как минимум в 45 тысяч рублей. Путешествие со стыковкой в Дубае, Дохе и Тель-Авиве — дороже.Привитым одобренными ВОЗ и ЕМА препаратами, а также "Спутником V" и "Спутником Лайт" россиянам для визита на Кипр требуется только сертификат о вакцинации. Непривитым туристам понадобится или ПЦР-тест (актуален в течение 72 часов) или экспресс-тест на антиген (действителен в течение суток). Всем гостям также необходимо получить электронный пропуск на рейс на платформе CyprusFlightPass.

https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776239294.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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