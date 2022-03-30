https://ria.ru/20220330/kipr-1780829591.html
Эксперты рассказали, как российским туристам теперь попасть на Кипр
Эксперты рассказали, как российским туристам теперь попасть на Кипр - РИА Новости, 30.03.2022
Эксперты рассказали, как российским туристам теперь попасть на Кипр
Россияне, у которых были забронированы поездки на Кипр на летний сезон, смогут бесплатно получить визу островного государства, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T12:52
2022-03-30T12:52
2022-03-30T12:52
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россияне, у которых были забронированы поездки на Кипр на летний сезон, смогут бесплатно получить визу островного государства, сообщает АТОР.Получить разрешение на въезд можно бесплатно. Туристам потребуется стандартный пакет документов: загранпаспорт, справка с места работы или выписка с банковского счета, а также копия ваучера на проживание от отеля или другие бумаги, подтверждающие аренду или владение недвижимостью на острове. Дополнительно визовый офицер может попросить предоставить авиабилеты.Прямых рейсов на Кипр сейчас нет. Попасть туда можно с пересадкой в Каире, заплатив за билет в одну сторону от 37 тысяч рублей. Через Белград или Бахрейн дорога обойдется как минимум в 45 тысяч рублей. Путешествие со стыковкой в Дубае, Дохе и Тель-Авиве — дороже.Привитым одобренными ВОЗ и ЕМА препаратами, а также "Спутником V" и "Спутником Лайт" россиянам для визита на Кипр требуется только сертификат о вакцинации. Непривитым туристам понадобится или ПЦР-тест (актуален в течение 72 часов) или экспресс-тест на антиген (действителен в течение суток). Всем гостям также необходимо получить электронный пропуск на рейс на платформе CyprusFlightPass.
https://ria.ru/20220303/puteshestviya-1776239294.html
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, ларнака (район), кипр, коронавирус covid-19, тель-авив, доха, воз, белград (город)
Эксперты рассказали, как российским туристам теперь попасть на Кипр
Собирающиеся на Кипр россияне могут получить визу бесплатно, сообщила АТОР
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Россияне, у которых были забронированы поездки на Кипр на летний сезон, смогут бесплатно получить визу островного государства, сообщает АТОР.
"Из-за приостановки прямого авиасообщения между двумя странами консульства временно не выдают про-визы. Однако у российских туристов есть возможность оформить национальную визу", — рассказали в ассоциации.
Получить разрешение на въезд можно бесплатно. Туристам потребуется стандартный пакет документов: загранпаспорт, справка с места работы или выписка с банковского счета, а также копия ваучера на проживание от отеля или другие бумаги, подтверждающие аренду или владение недвижимостью на острове. Дополнительно визовый офицер может попросить предоставить авиабилеты.
Прямых рейсов на Кипр сейчас нет. Попасть туда можно с пересадкой в Каире, заплатив за билет в одну сторону от 37 тысяч рублей. Через Белград или Бахрейн дорога обойдется как минимум в 45 тысяч рублей. Путешествие со стыковкой в Дубае, Дохе и Тель-Авиве — дороже.
Привитым одобренными ВОЗ и ЕМА препаратами, а также "Спутником V" и "Спутником Лайт" россиянам для визита на Кипр требуется только сертификат о вакцинации. Непривитым туристам понадобится или ПЦР-тест (актуален в течение 72 часов) или экспресс-тест на антиген (действителен в течение суток). Всем гостям также необходимо получить электронный пропуск на рейс на платформе CyprusFlightPass.