https://ria.ru/20220330/kaputsin-1780796274.html

В Московском зоопарке родился детеныш редких капуцинов

В Московском зоопарке родился детеныш редких капуцинов - РИА Новости, 30.03.2022

В Московском зоопарке родился детеныш редких капуцинов

У редких капуцинов-плакс в Московском зоопарке появился детеныш, сообщается на портале мэра Москвы. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:18

2022-03-30T09:18

2022-03-30T09:22

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москва

московский зоопарк

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. У редких капуцинов-плакс в Московском зоопарке появился детеныш, сообщается на портале мэра Москвы.Родителями стали самец Матрос и самка Нори. Новорожденный пока еще очень мал и большую часть времени проводит на спине матери. Капуцины-плаксы — редкие животные, занесенные в Международную Красную книгу."Капуцины-плаксы, или траурные капуцины, получили столь невеселое название из-за своего протяжного крика, напоминающего плач ребенка. На самом же деле эти зверьки грустить не любят: они очень активны, любопытны и общительны. Понаблюдать за их повадками можно в павильоне "Дом обезьян" на новой территории. В нашей коллекции представлено шесть особей: самец Матрос, самки Нори и Смолли, а также два подросших детеныша и новорожденный. Нори — молодая самка, но она уже занимает верхнюю ступень иерархии после Матроса. Смолли и другие члены семьи помогают ей ухаживать за крохой", — приводятся слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.Пол маленького капуцина пока не определили, так как мама редко отпускает его от себя. В возрасте четырех месяцев он начнет самостоятельно бегать, лазать по деревьям и играть. Тогда зоологи смогут провести медицинский осмотр, установить пол малютки и дать ему имя.В будущем повзрослевший капуцин-плакса может отправиться в один из ведущих зоопарков России или мира.В природе капуцинов-плакс можно встретить в Южной Америке: в северной части Бразилии, Гайане, Французской Гвиане, Венесуэле, Суринаме. Эти обезьяны населяют густые леса, а также болота и морское побережье. Последние 20 лет зверьки пользуются популярностью в качестве экзотических домашних питомцев.В природе продолжительность жизни капуцинов-плакс превышает 30 лет, в неволе они могут прожить и до 55 лет.В Московском зоопарке также пополнение у львинохвостых макак. Это одни из самых редких обезьян на Земле. В природе их численность не превышает 4 тысяч особей, а вид занесен в Международную Красную книгу. Свое название они получили за светлую кисточку на хвосте, напоминающую львиную. Сходство с царем зверей им придает и пышная серебристая грива.Первое время самки львинохвостых макак с малышами прятались на верхних полках вольера, скрывая крох в своей густой шерсти. Сейчас новорожденные подросли, они уже исследуют окружающий их мир.

https://ria.ru/20220321/pingviny-1779199979.html

https://ria.ru/20220329/zoopark-1780601553.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, московский зоопарк