https://ria.ru/20220330/italiya-1780872577.html

Глава МИД Италии прокомментировал итоги раунда переговоров России и Украины

Глава МИД Италии прокомментировал итоги раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.03.2022

Глава МИД Италии прокомментировал итоги раунда переговоров России и Украины

Италия приняла к сведению итоги очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, но не намерена "создавать ложных иллюзий", заявил в среду глава... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:38

2022-03-30T14:38

2022-03-30T14:58

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РИМ, 30 мар – РИА Новости. Италия приняла к сведению итоги очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, но не намерена "создавать ложных иллюзий", заявил в среду глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо."Что касается развития дипломатических переговоров, то мы принимаем к сведению шаги, которые были сделаны вчера в Турции. Мы будем оценивать российские заявления, основываясь на фактах, на том, что происходит и будет происходить на местах", - заявил в среду министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе беседы с итальянскими журналистами в Берлине."Мы не должны строить иллюзий относительно того, что достичь соглашения будет легко. Учитывая также опасения, которые испытывают наши граждане, наше общественное мнение, мы не должны создавать ложных иллюзий", - приводит слова главы МИД информагентство Askanews.

https://ria.ru/20220330/magate-1780862364.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, италия, украина