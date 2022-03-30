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Глава МИД Италии прокомментировал итоги раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.03.2022
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Глава МИД Италии прокомментировал итоги раунда переговоров России и Украины
Глава МИД Италии прокомментировал итоги раунда переговоров России и Украины - РИА Новости, 30.03.2022
Глава МИД Италии прокомментировал итоги раунда переговоров России и Украины
Италия приняла к сведению итоги очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, но не намерена "создавать ложных иллюзий", заявил в среду глава... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:38
2022-03-30T14:58
в мире
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италия
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РИМ, 30 мар – РИА Новости. Италия приняла к сведению итоги очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, но не намерена "создавать ложных иллюзий", заявил в среду глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо."Что касается развития дипломатических переговоров, то мы принимаем к сведению шаги, которые были сделаны вчера в Турции. Мы будем оценивать российские заявления, основываясь на фактах, на том, что происходит и будет происходить на местах", - заявил в среду министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе беседы с итальянскими журналистами в Берлине."Мы не должны строить иллюзий относительно того, что достичь соглашения будет легко. Учитывая также опасения, которые испытывают наши граждане, наше общественное мнение, мы не должны создавать ложных иллюзий", - приводит слова главы МИД информагентство Askanews.
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в мире, россия, италия, украина
14:38 30.03.2022 (обновлено: 14:58 30.03.2022)
 
Глава МИД Италии прокомментировал итоги раунда переговоров России и Украины

Глава МИД Италии о переговорах России и Украины: не намерены создавать ложных иллюзий

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия и помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия и помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / POOL
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РИМ, 30 мар – РИА Новости. Италия приняла к сведению итоги очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, но не намерена "создавать ложных иллюзий", заявил в среду глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
"Что касается развития дипломатических переговоров, то мы принимаем к сведению шаги, которые были сделаны вчера в Турции. Мы будем оценивать российские заявления, основываясь на фактах, на том, что происходит и будет происходить на местах", - заявил в среду министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе беседы с итальянскими журналистами в Берлине.
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"Мы не должны строить иллюзий относительно того, что достичь соглашения будет легко. Учитывая также опасения, которые испытывают наши граждане, наше общественное мнение, мы не должны создавать ложных иллюзий", - приводит слова главы МИД информагентство Askanews.
 
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