14:38 30.03.2022 (обновлено: 14:58 30.03.2022)
Глава МИД Италии прокомментировал итоги раунда переговоров России и Украины
Глава МИД Италии о переговорах России и Украины: не намерены создавать ложных иллюзий
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия и помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
РИМ, 30 мар – РИА Новости. Италия приняла к сведению итоги очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, но не намерена "создавать ложных иллюзий", заявил в среду глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
"Что касается развития дипломатических переговоров, то мы принимаем к сведению шаги, которые были сделаны вчера в Турции. Мы будем оценивать российские заявления, основываясь на фактах, на том, что происходит и будет происходить на местах", - заявил в среду министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в ходе беседы с итальянскими журналистами в Берлине.
"Мы не должны строить иллюзий относительно того, что достичь соглашения будет легко. Учитывая также опасения, которые испытывают наши граждане, наше общественное мнение, мы не должны создавать ложных иллюзий", - приводит слова главы МИД информагентство Askanews.