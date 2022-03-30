https://ria.ru/20220330/irkutsk-1780785510.html
В Иркутске трое подростков провалились под лед
В Иркутске трое подростков провалились под лед - РИА Новости, 30.03.2022
В Иркутске трое подростков провалились под лед
Трое подростков вышли на лёд Ангары в Иркутске и провалились, один утонул, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T05:39
2022-03-30T05:39
2022-03-30T05:39
происшествия
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572965959_0:158:3072:1885_1920x0_80_0_0_c6f426e0ea4d8ddde75d693f46b6bc24.jpg
ИРКУТСК, 30 мар - РИА Новости. Трое подростков вышли на лёд Ангары в Иркутске и провалились, один утонул, сообщает Иркутская областная прокуратура."Трое подростков провалились под лед на реке Ангара в районе ул. Сурнова г. Иркутска. Двум мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы. Третьего ребенка унесло течением, позже труп погибшего обнаружен сотрудниками МЧС", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасённые подростки госпитализированы с переохлаждением. Прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20220330/led-1780782206.html
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572965959_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_256c0ebff2dcfd392475dff2c475647e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутске трое подростков провалились под лед
В Иркутске трое подростков провалились под лед, один из них погиб