https://ria.ru/20220330/irkutsk-1780785510.html

В Иркутске трое подростков провалились под лед

В Иркутске трое подростков провалились под лед - РИА Новости, 30.03.2022

В Иркутске трое подростков провалились под лед

Трое подростков вышли на лёд Ангары в Иркутске и провалились, один утонул, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T05:39

2022-03-30T05:39

2022-03-30T05:39

происшествия

иркутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572965959_0:158:3072:1885_1920x0_80_0_0_c6f426e0ea4d8ddde75d693f46b6bc24.jpg

ИРКУТСК, 30 мар - РИА Новости. Трое подростков вышли на лёд Ангары в Иркутске и провалились, один утонул, сообщает Иркутская областная прокуратура."Трое подростков провалились под лед на реке Ангара в районе ул. Сурнова г. Иркутска. Двум мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы. Третьего ребенка унесло течением, позже труп погибшего обнаружен сотрудниками МЧС", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасённые подростки госпитализированы с переохлаждением. Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20220330/led-1780782206.html

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)