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В Иркутске трое подростков провалились под лед - РИА Новости, 30.03.2022
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В Иркутске трое подростков провалились под лед
В Иркутске трое подростков провалились под лед - РИА Новости, 30.03.2022
В Иркутске трое подростков провалились под лед
Трое подростков вышли на лёд Ангары в Иркутске и провалились, один утонул, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T05:39
2022-03-30T05:39
происшествия
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 30 мар - РИА Новости. Трое подростков вышли на лёд Ангары в Иркутске и провалились, один утонул, сообщает Иркутская областная прокуратура."Трое подростков провалились под лед на реке Ангара в районе ул. Сурнова г. Иркутска. Двум мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы. Третьего ребенка унесло течением, позже труп погибшего обнаружен сотрудниками МЧС", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасённые подростки госпитализированы с переохлаждением. Прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20220330/led-1780782206.html
иркутск
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происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:39 30.03.2022
 
В Иркутске трое подростков провалились под лед

В Иркутске трое подростков провалились под лед, один из них погиб

© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкЛёд
Лёд - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Лёд
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 30 мар - РИА Новости. Трое подростков вышли на лёд Ангары в Иркутске и провалились, один утонул, сообщает Иркутская областная прокуратура.
"Трое подростков провалились под лед на реке Ангара в районе ул. Сурнова г. Иркутска. Двум мальчикам помогли выбраться из воды очевидцы. Третьего ребенка унесло течением, позже труп погибшего обнаружен сотрудниками МЧС", - говорится в сообщении.
Тонкий лёд - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
03:30
В МЧС рассказали об опасности выхода на весенний лед
Отмечается, что спасённые подростки госпитализированы с переохлаждением. Прокуратура начала проверку.
 
ПроисшествияИркутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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