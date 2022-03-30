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Инфляция в Испании в марте станет самой высокой за 37 лет, заявили ученые - РИА Новости, 30.03.2022
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Инфляция в Испании в марте станет самой высокой за 37 лет, заявили ученые
Инфляция в Испании в марте станет самой высокой за 37 лет, заявили ученые - РИА Новости, 30.03.2022
Инфляция в Испании в марте станет самой высокой за 37 лет, заявили ученые
Показатель годовой инфляции в Испании за март в 9,8% станет самым высоким за последние 37 лет, свидетельствуют предварительные данные Национального института... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:36
2022-03-30T13:36
экономика
в мире
испания
инфляция
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МАДРИД, 30 мар - РИА Новости. Показатель годовой инфляции в Испании за март в 9,8% станет самым высоким за последние 37 лет, свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики (INE).Цены в марте 2022 года, по предварительным оценкам, выросли на 9,8% по сравнению с прошлогодними - самый высокий показатель с мая 1985 года. В феврале этого года инфляция составляла 7,6%.Рост цен наблюдается по большинству позиций, однако больше всего – на электроэнергию, автомобильное топливо, продукты питания и безалкогольные напитки.По сравнению с февралем инфляция выросла на 3%.Окончательные данные за март будут INE опубликует 13 апреля.
https://ria.ru/20220330/barselona-1780853387.html
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экономика, в мире, испания, инфляция
13:36 30.03.2022
 
Инфляция в Испании в марте станет самой высокой за 37 лет, заявили ученые

INE: показатель годовой инфляции в Испании за март в 9,8% станет самым высоким за 37 лет

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МАДРИД, 30 мар - РИА Новости. Показатель годовой инфляции в Испании за март в 9,8% станет самым высоким за последние 37 лет, свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики (INE).
Цены в марте 2022 года, по предварительным оценкам, выросли на 9,8% по сравнению с прошлогодними - самый высокий показатель с мая 1985 года. В феврале этого года инфляция составляла 7,6%.
Акция протеста дальнобойщиков в Барселоне из-за высоких цен на топливо - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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Рост цен наблюдается по большинству позиций, однако больше всего – на электроэнергию, автомобильное топливо, продукты питания и безалкогольные напитки.
По сравнению с февралем инфляция выросла на 3%.
Окончательные данные за март будут INE опубликует 13 апреля.
Евро - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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