Рейтинг@Mail.ru
Посольство России заявило, что Госдеп противоречит сам себе - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/gosdep-1780784924.html
Посольство России заявило, что Госдеп противоречит сам себе
Посольство России заявило, что Госдеп противоречит сам себе - РИА Новости, 30.03.2022
Посольство России заявило, что Госдеп противоречит сам себе
Госдеп, приветствуя решение о высылке российских дипломатов из стран Европы, противоречит заявлениям Вашингтона о приверженности дипломатической работе,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T05:14
2022-03-30T05:58
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954980_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_ced4a8c4ea75bc5f96814a9fab41f164.jpg
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Госдеп, приветствуя решение о высылке российских дипломатов из стран Европы, противоречит заявлениям Вашингтона о приверженности дипломатической работе, политику обескровливания российских представительств нужно прекратить, заявило посольство РФ в США.В посольстве высказали поддержку коллегам, столкнувшимся с недружественными действиями западных государств."Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России за рубежом еще одно подтверждение бессилия "коллективного Запада" в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога. Призываем Соединенные Штаты и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряженности", - заявило посольство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220329/niderlandy-1780747798.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954980_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_78fce2a730b1edeebc755bb5146f129d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия
05:14 30.03.2022 (обновлено: 05:58 30.03.2022)
 
Посольство России заявило, что Госдеп противоречит сам себе

Посольство России обвинило США в противоречии заявлениям о приверженности дипломатии

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Госдеп, приветствуя решение о высылке российских дипломатов из стран Европы, противоречит заявлениям Вашингтона о приверженности дипломатической работе, политику обескровливания российских представительств нужно прекратить, заявило посольство РФ в США.

"Приветствие Прайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем", - говорится заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook*.

В посольстве высказали поддержку коллегам, столкнувшимся с недружественными действиями западных государств.
"Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России за рубежом еще одно подтверждение бессилия "коллективного Запада" в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога. Призываем Соединенные Штаты и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряженности", - заявило посольство.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вид на здание посольства РФ в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
Вчера, 19:22
Российским дипломатам в Нидерландах дали две недели, чтобы покинуть страну
 
В миреСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала