https://ria.ru/20220330/gosdep-1780784924.html

Посольство России заявило, что Госдеп противоречит сам себе

Посольство России заявило, что Госдеп противоречит сам себе - РИА Новости, 30.03.2022

Посольство России заявило, что Госдеп противоречит сам себе

Госдеп, приветствуя решение о высылке российских дипломатов из стран Европы, противоречит заявлениям Вашингтона о приверженности дипломатической работе,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T05:14

2022-03-30T05:14

2022-03-30T05:58

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Госдеп, приветствуя решение о высылке российских дипломатов из стран Европы, противоречит заявлениям Вашингтона о приверженности дипломатической работе, политику обескровливания российских представительств нужно прекратить, заявило посольство РФ в США.В посольстве высказали поддержку коллегам, столкнувшимся с недружественными действиями западных государств."Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России за рубежом еще одно подтверждение бессилия "коллективного Запада" в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога. Призываем Соединенные Штаты и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряженности", - заявило посольство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220329/niderlandy-1780747798.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия