https://ria.ru/20220330/gosdep-1780784924.html
Посольство России заявило, что Госдеп противоречит сам себе
Посольство России заявило, что Госдеп противоречит сам себе - РИА Новости, 30.03.2022
Посольство России заявило, что Госдеп противоречит сам себе
Госдеп, приветствуя решение о высылке российских дипломатов из стран Европы, противоречит заявлениям Вашингтона о приверженности дипломатической работе,... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T05:14
2022-03-30T05:14
2022-03-30T05:58
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Госдеп, приветствуя решение о высылке российских дипломатов из стран Европы, противоречит заявлениям Вашингтона о приверженности дипломатической работе, политику обескровливания российских представительств нужно прекратить, заявило посольство РФ в США.В посольстве высказали поддержку коллегам, столкнувшимся с недружественными действиями западных государств."Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России за рубежом еще одно подтверждение бессилия "коллективного Запада" в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога. Призываем Соединенные Штаты и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряженности", - заявило посольство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, сша, россия
05:14 30.03.2022 (обновлено: 05:58 30.03.2022)
Посольство России заявило, что Госдеп противоречит сам себе
Посольство России обвинило США в противоречии заявлениям о приверженности дипломатии
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Госдеп, приветствуя решение о высылке российских дипломатов из стран Европы, противоречит заявлениям Вашингтона о приверженности дипломатической работе, политику обескровливания российских представительств нужно прекратить, заявило посольство РФ в США.
"Приветствие Прайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем", - говорится заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook*.
В посольстве высказали поддержку коллегам, столкнувшимся с недружественными действиями западных государств.
"Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России
за рубежом еще одно подтверждение бессилия "коллективного Запада" в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога. Призываем Соединенные Штаты и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряженности", - заявило посольство.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.