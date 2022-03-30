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Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов - РИА Новости, 30.03.2022
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Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов
Украинские войска в 14.50 обстреляли город Горловка в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:30
2022-03-30T15:30
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
зайцево
россия
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 обстреляли город Горловка в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 н.п. Троицкое – н.п. Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
зайцево
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, зайцево, россия
15:30 30.03.2022
 
Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в 14.50 обстреляли город Горловка в ДНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 н.п. Троицкое – н.п. Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 08:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ погибли два человека
 
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