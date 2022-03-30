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Глава МИД ФРГ заявила, что Берлин готов дать гарантии безопасности Украине - РИА Новости, 30.03.2022
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Глава МИД ФРГ заявила, что Берлин готов дать гарантии безопасности Украине
Глава МИД ФРГ заявила, что Берлин готов дать гарантии безопасности Украине - РИА Новости, 30.03.2022
Глава МИД ФРГ заявила, что Берлин готов дать гарантии безопасности Украине
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова обеспечить гарантии безопасности Украине. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T22:08
2022-03-30T22:10
в мире
владимир зеленский
олаф шольц
украина
россия
германия
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова обеспечить гарантии безопасности Украине.Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт также говорил, что канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским "сигнализировал", что Германия принципиально готова быть гарантом безопасности страны."Если требуются гарантии, то Германия будет в этом участвовать и даст гарантии", - приводит слова Бербок агентство DPA.Она добавила, что Германия "на 100% солидарна с Украиной". Министр при этом отметила, что итоги стамбульских переговоры РФ и Украины не нужно интерпретировать как то, что страны вскоре достигнут прорыва в переговорах, отметив, что Россия понимает гарантии и нейтралитет иным образом, чем Запад.
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в мире, владимир зеленский, олаф шольц, украина, россия, германия, ситуация в днр и лнр
22:08 30.03.2022 (обновлено: 22:10 30.03.2022)
 
Глава МИД ФРГ заявила, что Берлин готов дать гарантии безопасности Украине

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Берлин готов дать гарантии безопасности Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова обеспечить гарантии безопасности Украине.
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт также говорил, что канцлер Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским "сигнализировал", что Германия принципиально готова быть гарантом безопасности страны.
"Если требуются гарантии, то Германия будет в этом участвовать и даст гарантии", - приводит слова Бербок агентство DPA.
Она добавила, что Германия "на 100% солидарна с Украиной". Министр при этом отметила, что итоги стамбульских переговоры РФ и Украины не нужно интерпретировать как то, что страны вскоре достигнут прорыва в переговорах, отметив, что Россия понимает гарантии и нейтралитет иным образом, чем Запад.
Лондон - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 18:58
Британия заявила, что не предоставит Украине гарантии, как у членов НАТО
 
В миреВладимир ЗеленскийОлаф ШольцУкраинаРоссияГерманияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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