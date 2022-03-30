https://ria.ru/20220330/germaniya-1780892531.html

Немецкие промышленники попросили государственной помощи

Немецкие промышленники попросили государственной помощи - РИА Новости, 30.03.2022

Немецкие промышленники попросили государственной помощи

Промышленность ФРГ обратилась за государственной помощью из-за последствий ситуации вокруг Украины и возможного завершения поставок российских энергоносителей,... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T15:34

2022-03-30T15:34

2022-03-30T15:34

экономика

роберт хабек

украина

берлин (город)

сша

германия

в мире

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 30 мар – РИА Новости. Промышленность ФРГ обратилась за государственной помощью из-за последствий ситуации вокруг Украины и возможного завершения поставок российских энергоносителей, рассказал сообщил глава отраслевой ассоциации BDI Йоахим Ланг."Федеральное правительство должно сохранить экономическую мощь компаний и помочь им смягчить кризис", - заявил Ланг в среду агентству dpa.По словам главы ассоциации, существует угроза, что компании в ФРГ "столкнутся с экзистенциальными трудностями из-за цен на энергоносители или из-за запрета России на экспорт энергетического сырья". Некоторые энергоемкие производства уже вынуждены сокращать темпы из-за высоких затрат на газ и электроэнергию.В BDI призвали государство предоставить затронутым компаниям "поручительства, гарантии, кредиты и государственные инвестиции", аналогично тому, как это было сделано в острую фазу пандемии коронавируса.Ранее Совет по экономическому развитию в ФРГ снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации на Украине, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого года эксперты прогнозировали на текущий год 4,6% роста. Как заявили на брифинге в Берлине представители совета, возможное прекращение поставок энергоносителей из России может привести к тому, что экономика Германии, которая "пока не восстановилась полностью после кризиса, вызванного коронавирусом, скатится "в еще более глубокую рецессию, инфляция вырастет еще больше", в частности, ее рост может составить более 6%.В среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", в которых указаны валюты, в которых проводится оплата.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, сообщил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20220330/problemy-1780883885.html

https://ria.ru/20220330/germaniya-1780886340.html

украина

берлин (город)

сша

германия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, роберт хабек, украина, берлин (город), сша, германия, в мире, санкции в отношении россии, санкции