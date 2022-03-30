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СМИ: Германия заблокировала почти 96 миллионов евро российских компаний - РИА Новости, 30.03.2022
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СМИ: Германия заблокировала почти 96 миллионов евро российских компаний
СМИ: Германия заблокировала почти 96 миллионов евро российских компаний - РИА Новости, 30.03.2022
СМИ: Германия заблокировала почти 96 миллионов евро российских компаний
Почти 96 миллионов евро заблокированы на счетах российских компаний и частных лиц в ФРГ в рамках санкций, сообщил телеканал ARD со ссылкой на Минфин Германии. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:58
2022-03-30T14:58
в мире
россия
германия
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БЕРЛИН, 30 мар – РИА Новости. Почти 96 миллионов евро заблокированы на счетах российских компаний и частных лиц в ФРГ в рамках санкций, сообщил телеканал ARD со ссылкой на Минфин Германии.Согласно информации ARD, до 21 марта немецкие банки заморозили в общей сложности 95 миллионов 514 тысячи 306 евро. Владельцы не могут получить доступ к этим средствам, осуществлять переводы или снятие средств.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, россия, германия
14:58 30.03.2022
 
СМИ: Германия заблокировала почти 96 миллионов евро российских компаний

ARD: в Германии заблокировали почти 96 миллионов евро российских компаний и частных лиц

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
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БЕРЛИН, 30 мар – РИА Новости. Почти 96 миллионов евро заблокированы на счетах российских компаний и частных лиц в ФРГ в рамках санкций, сообщил телеканал ARD со ссылкой на Минфин Германии.
Согласно информации ARD, до 21 марта немецкие банки заморозили в общей сложности 95 миллионов 514 тысячи 306 евро. Владельцы не могут получить доступ к этим средствам, осуществлять переводы или снятие средств.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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