В Германии готовятся к разным сценариям на фоне ЧС из-за поставок газа
Немецкий регулятор готовится к разным сценариям из-за угрозы прекращения поставок газа
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер на фоне введения режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России заявил, что регулятор "готовится ко всем сценариям".
"Министерство экономики поступило правильно, объявив режим раннего предупреждения. Целью было и будет предотвращение проблем с газовым снабжением Германии и Европы за счет экономии потребления и дополнительных закупок. Федеральное сетевое агентство призывает потребителей и промышленность внести свой вклад, а также готовится ко всем сценариям", - написал Мюллер в Twitter.
Ранее в среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", в которых указаны валюты, в которых проводится оплата.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.