https://ria.ru/20220330/germaniya-1780866357.html

В Германии готовятся к разным сценариям на фоне ЧС из-за поставок газа

В Германии готовятся к разным сценариям на фоне ЧС из-за поставок газа - РИА Новости, 30.03.2022

В Германии готовятся к разным сценариям на фоне ЧС из-за поставок газа

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер на фоне введения режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:10

2022-03-30T14:10

2022-03-30T14:10

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германия

европа

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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер на фоне введения режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России заявил, что регулятор "готовится ко всем сценариям"."Министерство экономики поступило правильно, объявив режим раннего предупреждения. Целью было и будет предотвращение проблем с газовым снабжением Германии и Европы за счет экономии потребления и дополнительных закупок. Федеральное сетевое агентство призывает потребителей и промышленность внести свой вклад, а также готовится ко всем сценариям", - написал Мюллер в Twitter.Ранее в среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", в которых указаны валюты, в которых проводится оплата.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780849861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, германия, европа, россия