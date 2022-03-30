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В Германии готовятся к разным сценариям на фоне ЧС из-за поставок газа - РИА Новости, 30.03.2022
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В Германии готовятся к разным сценариям на фоне ЧС из-за поставок газа
В Германии готовятся к разным сценариям на фоне ЧС из-за поставок газа - РИА Новости, 30.03.2022
В Германии готовятся к разным сценариям на фоне ЧС из-за поставок газа
Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер на фоне введения режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T14:10
2022-03-30T14:10
в мире
экономика
германия
европа
россия
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер на фоне введения режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России заявил, что регулятор "готовится ко всем сценариям"."Министерство экономики поступило правильно, объявив режим раннего предупреждения. Целью было и будет предотвращение проблем с газовым снабжением Германии и Европы за счет экономии потребления и дополнительных закупок. Федеральное сетевое агентство призывает потребителей и промышленность внести свой вклад, а также готовится ко всем сценариям", - написал Мюллер в Twitter.Ранее в среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", в которых указаны валюты, в которых проводится оплата.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
https://ria.ru/20220330/gaz-1780849861.html
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в мире, экономика, германия, европа, россия
14:10 30.03.2022
 
В Германии готовятся к разным сценариям на фоне ЧС из-за поставок газа

Немецкий регулятор готовится к разным сценариям из-за угрозы прекращения поставок газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
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БЕРЛИН, 30 мар - РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер на фоне введения режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России заявил, что регулятор "готовится ко всем сценариям".
"Министерство экономики поступило правильно, объявив режим раннего предупреждения. Целью было и будет предотвращение проблем с газовым снабжением Германии и Европы за счет экономии потребления и дополнительных закупок. Федеральное сетевое агентство призывает потребителей и промышленность внести свой вклад, а также готовится ко всем сценариям", - написал Мюллер в Twitter.
Ранее в среду министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России. Он подчеркнул, комментируя требование России об оплате поставок энергоносителей в рублях, что Германия не признает "никаких нарушений частных договоров о поставках", в которых указаны валюты, в которых проводится оплата.
Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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