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"Газпром" забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита 31 марта - РИА Новости, 30.03.2022
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"Газпром" забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита 31 марта
"Газпром" забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита 31 марта - РИА Новости, 30.03.2022
"Газпром" забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита 31 марта
"Газпром" третий день подряд бронирует мощности магистрали "Ямал–Европа" на полные газовые сутки, выкупил 8,7% предложения, свидетельствуют итоги аукциона на... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:28
2022-03-30T18:28
природный газ
белоруссия
европа
польша
газпром
экономика
в мире
германия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Газпром" третий день подряд бронирует мощности магистрали "Ямал–Европа" на полные газовые сутки, выкупил 8,7% предложения, свидетельствуют итоги аукциона на GSA Platform.Российская компания заказала мощности в объёме чуть больше 320 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров (почти 9% предложения), сможет за сутки прокачать примерно 7,7 миллиона кубометров. Также "Газпром" имеет возможность дозаказать мощности магистрали на дополнительных аукционах.Компания 28 марта забронировала мощности магистрали на полные газовые сутки впервые за две недели.Рост спроса на газ в Европе может быть вызван некоторым похолоданием в регионе в последние дни марта – начале апреля и снижением доли выработки электроэнергии на основе ветрогенерации.Как правило, маршрут через Белоруссию и Польшу для "Газпрома" балансирующий, поставки по "Ямалу-Европе" заметно снизились с октября прошлого года.
https://ria.ru/20220330/ekonomiya-1780914419.html
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природный газ, белоруссия, европа, польша, газпром, экономика, в мире, германия, россия, ямал-европа (газопровод)
18:28 30.03.2022
 
"Газпром" забронировал мощности "Ямала — Европы" для транзита 31 марта

"Газпром" вновь заказал мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа 31 марта

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Газпром"
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Газпром" третий день подряд бронирует мощности магистрали "Ямал–Европа" на полные газовые сутки, выкупил 8,7% предложения, свидетельствуют итоги аукциона на GSA Platform.
Российская компания заказала мощности в объёме чуть больше 320 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров (почти 9% предложения), сможет за сутки прокачать примерно 7,7 миллиона кубометров. Также "Газпром" имеет возможность дозаказать мощности магистрали на дополнительных аукционах.
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Компания 28 марта забронировала мощности магистрали на полные газовые сутки впервые за две недели.
Рост спроса на газ в Европе может быть вызван некоторым похолоданием в регионе в последние дни марта – начале апреля и снижением доли выработки электроэнергии на основе ветрогенерации.
Как правило, маршрут через Белоруссию и Польшу для "Газпрома" балансирующий, поставки по "Ямалу-Европе" заметно снизились с октября прошлого года.
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