https://ria.ru/20220330/gazprom-1780929384.html
"Газпром" забронировал допмощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" забронировал допмощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 30.03.2022
"Газпром" забронировал допмощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" вновь забронировал дополнительную мощность "Ямала — Европы" на предстоящую ночь до утра 31 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:39
2022-03-30T17:39
2022-03-30T17:55
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь забронировал дополнительную мощность "Ямала — Европы" на предстоящую ночь до утра 31 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания на внутридневном аукционе выкупила 1,13 миллиона кубометров в час, или примерно 31% от общего предложения. "Газпром" сможет воспользоваться этой мощностью для транзита газа через Польшу в Германию с 21.00 мск до конца текущих газовых суток, то есть 7.00 мск.Ранее "Газпром" забронировал на все текущие газовые сутки мощность в объеме 127 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров (или чуть больше 3% предложения).
https://ria.ru/20220330/gaz-1780913835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, германия, польша, газпром, в мире, природный газ, ямал-европа (газопровод), европа, россия
17:39 30.03.2022 (обновлено: 17:55 30.03.2022)
"Газпром" забронировал допмощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" забронировал допмощности трубопровода "Ямал — Европа" до утра 31 марта