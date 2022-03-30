https://ria.ru/20220330/gazprom-1780929384.html

"Газпром" забронировал допмощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" забронировал допмощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 30.03.2022

"Газпром" забронировал допмощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" вновь забронировал дополнительную мощность "Ямала — Европы" на предстоящую ночь до утра 31 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:39

2022-03-30T17:39

2022-03-30T17:55

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь забронировал дополнительную мощность "Ямала — Европы" на предстоящую ночь до утра 31 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания на внутридневном аукционе выкупила 1,13 миллиона кубометров в час, или примерно 31% от общего предложения. "Газпром" сможет воспользоваться этой мощностью для транзита газа через Польшу в Германию с 21.00 мск до конца текущих газовых суток, то есть 7.00 мск.Ранее "Газпром" забронировал на все текущие газовые сутки мощность в объеме 127 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров (или чуть больше 3% предложения).

https://ria.ru/20220330/gaz-1780913835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, германия, польша, газпром, в мире, природный газ, ямал-европа (газопровод), европа, россия