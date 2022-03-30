https://ria.ru/20220330/gazoprovod-1780854882.html

Лавров и глава МИД Пакистана в Китае обсудили строительство газопровода

Лавров и глава МИД Пакистана в Китае обсудили строительство газопровода - РИА Новости, 30.03.2022

Лавров и глава МИД Пакистана в Китае обсудили строительство газопровода

Строительство газопровода "Пакистанский поток" является одной из приоритетных задач сотрудничества России и Пакистана, заявил МИД РФ по итогам встречи в... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T13:31

2022-03-30T13:31

2022-03-30T13:42

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

пакистан

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Строительство газопровода "Пакистанский поток" является одной из приоритетных задач сотрудничества России и Пакистана, заявил МИД РФ по итогам встречи в китайском городе Туньси министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши."Выражена готовность к наращиванию многопланового двустороннего взаимодействия. В качестве приоритетных задач определены увеличение товарооборота и реализация ряда проектов в энергетической сфере, включая строительство газопровода "Пакистанский поток"", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов.Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года и предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг. В марте 2022 года министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта в ближайшее время.

https://ria.ru/20220330/gaz-1780849861.html

пакистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, пакистан