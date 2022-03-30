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Лавров и глава МИД Пакистана в Китае обсудили строительство газопровода - РИА Новости, 30.03.2022
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Лавров и глава МИД Пакистана в Китае обсудили строительство газопровода
Лавров и глава МИД Пакистана в Китае обсудили строительство газопровода - РИА Новости, 30.03.2022
Лавров и глава МИД Пакистана в Китае обсудили строительство газопровода
Строительство газопровода "Пакистанский поток" является одной из приоритетных задач сотрудничества России и Пакистана, заявил МИД РФ по итогам встречи в... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T13:31
2022-03-30T13:42
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
пакистан
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Строительство газопровода "Пакистанский поток" является одной из приоритетных задач сотрудничества России и Пакистана, заявил МИД РФ по итогам встречи в китайском городе Туньси министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши."Выражена готовность к наращиванию многопланового двустороннего взаимодействия. В качестве приоритетных задач определены увеличение товарооборота и реализация ряда проектов в энергетической сфере, включая строительство газопровода "Пакистанский поток"", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов.Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года и предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг. В марте 2022 года министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта в ближайшее время.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, пакистан
13:31 30.03.2022 (обновлено: 13:42 30.03.2022)
 
Лавров и глава МИД Пакистана в Китае обсудили строительство газопровода

Лавров обсудил с главой МИД Пакистана строительство газопровода "Пакистанский поток"

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Строительство газопровода "Пакистанский поток" является одной из приоритетных задач сотрудничества России и Пакистана, заявил МИД РФ по итогам встречи в китайском городе Туньси министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши.
"Выражена готовность к наращиванию многопланового двустороннего взаимодействия. В качестве приоритетных задач определены увеличение товарооборота и реализация ряда проектов в энергетической сфере, включая строительство газопровода "Пакистанский поток"", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов.
Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года и предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг. В марте 2022 года министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта в ближайшее время.
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 13:10
Оплата российского газа в рублях не начнется 31 марта, заявил Песков
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровПакистан
 
 
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