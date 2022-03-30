13:31 30.03.2022 (обновлено: 13:42 30.03.2022)
Лавров и глава МИД Пакистана в Китае обсудили строительство газопровода
Лавров обсудил с главой МИД Пакистана строительство газопровода "Пакистанский поток"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Строительство газопровода "Пакистанский поток" является одной из приоритетных задач сотрудничества России и Пакистана, заявил МИД РФ по итогам встречи в китайском городе Туньси министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его пакистанским коллегой Шахом Махмудом Курейши.
"Выражена готовность к наращиванию многопланового двустороннего взаимодействия. В качестве приоритетных задач определены увеличение товарооборота и реализация ряда проектов в энергетической сфере, включая строительство газопровода "Пакистанский поток"", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа (СПГ) в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, при этом пропускная способность предполагалась до 12,3 миллиарда кубических метров в год, но, как заявил ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов, эта мощность будет больше - 16 миллиардов.
Межправительственное соглашение между Россией и Пакистаном о реализации проекта постройки газопровода было подписано в октябре 2015 года и предусматривает использование российских материалов, технологий и услуг. В марте 2022 года министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия рассчитывает на подписание акционерного соглашения для реализации проекта в ближайшее время.