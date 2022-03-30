https://ria.ru/20220330/gaz-1780947329.html
Путин объяснил Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ
Путин объяснил Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ - РИА Новости, 30.03.2022
Путин объяснил Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ
Президент России Владимир Путин дал премьер-министру Италии Марио Драги пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки газа, сообщает... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:46
2022-03-30T18:46
2022-03-30T18:46
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природный газ
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владимир путин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал премьер-министру Италии Марио Драги пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки газа, сообщает пресс-служба Кремля."Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию", - говорится в сообщении.Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
https://ria.ru/20220328/gaz-1780555471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, россия, европа, италия, природный газ, марио драги, владимир путин
Путин объяснил Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ
Путин объяснил премьеру Италии Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ