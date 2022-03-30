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Путин объяснил Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ - РИА Новости, 30.03.2022
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Путин объяснил Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ
Путин объяснил Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ - РИА Новости, 30.03.2022
Путин объяснил Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ
Президент России Владимир Путин дал премьер-министру Италии Марио Драги пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки газа, сообщает... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T18:46
2022-03-30T18:46
в мире
экономика
россия
европа
италия
природный газ
марио драги
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал премьер-министру Италии Марио Драги пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки газа, сообщает пресс-служба Кремля."Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию", - говорится в сообщении.Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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в мире, экономика, россия, европа, италия, природный газ, марио драги, владимир путин
18:46 30.03.2022
 
Путин объяснил Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ

Путин объяснил премьеру Италии Драги решение о переходе на рубли в расчетах за газ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал премьер-министру Италии Марио Драги пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки газа, сообщает пресс-служба Кремля.
"Даны также пояснения в связи с решением о переходе на рубли в расчетах за поставки природного газа в ряд стран, включая Италию", - говорится в сообщении.
Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
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В миреЭкономикаРоссияЕвропаИталияПриродный газМарио ДрагиВладимир Путин
 
 
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