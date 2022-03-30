https://ria.ru/20220330/finansy-1780805035.html

Странам придется договориться о финансовом порядке, заявил Медведев

Странам придется договориться о финансовом порядке, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022

Странам придется договориться о финансовом порядке, заявил Медведев

Странам придется договариваться о новом финансовом миропорядке, решающее слово при этом будет за странами с сильной экономикой, а не за теми, кто постоянно... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:15

2022-03-30T10:15

2022-03-30T10:37

в мире

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/31/1561963141_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_e1d3f8fdf77e1fbfe871bf5f08d3ce02.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Странам придется договариваться о новом финансовом миропорядке, решающее слово при этом будет за странами с сильной экономикой, а не за теми, кто постоянно увеличивает свой госдолг, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Как бы кому ни не хотелось, договариваться о новом финансовом миропорядке придется. И решающее слово тогда будет за теми странами, которые обладают сильной и продвинутой экономикой, здоровыми государственными финансами, надежной денежной системой. А отнюдь не за теми, кто бесконечно увеличивает свой госдолг, выпуская в оборот не обеспеченные национальным богатством новые и новые бумажки, фиктивные обязательства, по которым дряхлеющие власти в любой момент могут отказать в платеже", - написал Медведев.

https://ria.ru/20220330/valyuta-1780804189.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий медведев