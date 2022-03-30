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Странам придется договориться о финансовом порядке, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022
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Странам придется договориться о финансовом порядке, заявил Медведев
Странам придется договориться о финансовом порядке, заявил Медведев - РИА Новости, 30.03.2022
Странам придется договориться о финансовом порядке, заявил Медведев
Странам придется договариваться о новом финансовом миропорядке, решающее слово при этом будет за странами с сильной экономикой, а не за теми, кто постоянно... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:15
2022-03-30T10:37
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Странам придется договариваться о новом финансовом миропорядке, решающее слово при этом будет за странами с сильной экономикой, а не за теми, кто постоянно увеличивает свой госдолг, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Как бы кому ни не хотелось, договариваться о новом финансовом миропорядке придется. И решающее слово тогда будет за теми странами, которые обладают сильной и продвинутой экономикой, здоровыми государственными финансами, надежной денежной системой. А отнюдь не за теми, кто бесконечно увеличивает свой госдолг, выпуская в оборот не обеспеченные национальным богатством новые и новые бумажки, фиктивные обязательства, по которым дряхлеющие власти в любой момент могут отказать в платеже", - написал Медведев.
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в мире, дмитрий медведев
10:15 30.03.2022 (обновлено: 10:37 30.03.2022)
 
Странам придется договориться о финансовом порядке, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев заявил, что странам придется договориться о финансовом порядке

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Странам придется договариваться о новом финансовом миропорядке, решающее слово при этом будет за странами с сильной экономикой, а не за теми, кто постоянно увеличивает свой госдолг, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Как бы кому ни не хотелось, договариваться о новом финансовом миропорядке придется. И решающее слово тогда будет за теми странами, которые обладают сильной и продвинутой экономикой, здоровыми государственными финансами, надежной денежной системой. А отнюдь не за теми, кто бесконечно увеличивает свой госдолг, выпуская в оборот не обеспеченные национальным богатством новые и новые бумажки, фиктивные обязательства, по которым дряхлеющие власти в любой момент могут отказать в платеже", - написал Медведев.
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