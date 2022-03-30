Рейтинг@Mail.ru
Cемейные фермы и агростартапы в Подмосковье поддержат грантами - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220330/fermy-1780966577.html
Cемейные фермы и агростартапы в Подмосковье поддержат грантами
Cемейные фермы и агростартапы в Подмосковье поддержат грантами - РИА Новости, 30.03.2022
Cемейные фермы и агростартапы в Подмосковье поддержат грантами
Почти 100 миллионов рублей планирует выделить правительство Московской области на поддержку семейных ферм и агростартапов, рассказал заместитель председателя... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T20:26
2022-03-30T20:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780953104_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_d083e9b6c0e094cbf81625f5e603faf7.jpg
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Почти 100 миллионов рублей планирует выделить правительство Московской области на поддержку семейных ферм и агростартапов, рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов. Средства будут предоставлять в виде грантов, сообщил телеканал "360".Для семейных ферм будет выделено 53,57 миллиона рублей, максимальный размер одного гранта составляет 30 миллионов рублей. Средства фермеры смогут потратить на разработку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию объектов, покупку оборудования, рыбопосадочного материала, птицы и сельскохозяйственных животных, кроме свиней."46 миллионов 443 тысячи рублей выделили на проект „Агростартап“. Эта форма поддержки АПК Подмосковья призвана помочь тем фермерам, которые только начинают свою деятельность. Грант способствует выполнению важной задачи — привлекать в регион новых аграриев", – сообщил Филимонов.Для аграриев максимальный размер гранта составит 5 миллионов рублей – его можно использовать для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направления. По другим направлениям размер гранта составляет 3 миллиона рублей. Подать заявку на получение гранта можно до 22 апреля.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780953104_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_f0f6132b2c1303160ecc85f8b425f1ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
20:26 30.03.2022
 

Cемейные фермы и агростартапы в Подмосковье поддержат грантами

© РИА Новости / Артур ЛебедевСбор урожая клубники на семейной ферме
Сбор урожая клубники на семейной ферме - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Почти 100 миллионов рублей планирует выделить правительство Московской области на поддержку семейных ферм и агростартапов, рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов. Средства будут предоставлять в виде грантов, сообщил телеканал "360".
Для семейных ферм будет выделено 53,57 миллиона рублей, максимальный размер одного гранта составляет 30 миллионов рублей. Средства фермеры смогут потратить на разработку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию объектов, покупку оборудования, рыбопосадочного материала, птицы и сельскохозяйственных животных, кроме свиней.
"46 миллионов 443 тысячи рублей выделили на проект „Агростартап“. Эта форма поддержки АПК Подмосковья призвана помочь тем фермерам, которые только начинают свою деятельность. Грант способствует выполнению важной задачи — привлекать в регион новых аграриев", – сообщил Филимонов.
Для аграриев максимальный размер гранта составит 5 миллионов рублей – его можно использовать для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направления. По другим направлениям размер гранта составляет 3 миллиона рублей. Подать заявку на получение гранта можно до 22 апреля.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала