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Cемейные фермы и агростартапы в Подмосковье поддержат грантами

Cемейные фермы и агростартапы в Подмосковье поддержат грантами - РИА Новости, 30.03.2022

Cемейные фермы и агростартапы в Подмосковье поддержат грантами

Почти 100 миллионов рублей планирует выделить правительство Московской области на поддержку семейных ферм и агростартапов, рассказал заместитель председателя... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T20:26

2022-03-30T20:26

2022-03-30T20:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Почти 100 миллионов рублей планирует выделить правительство Московской области на поддержку семейных ферм и агростартапов, рассказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов. Средства будут предоставлять в виде грантов, сообщил телеканал "360".Для семейных ферм будет выделено 53,57 миллиона рублей, максимальный размер одного гранта составляет 30 миллионов рублей. Средства фермеры смогут потратить на разработку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию объектов, покупку оборудования, рыбопосадочного материала, птицы и сельскохозяйственных животных, кроме свиней."46 миллионов 443 тысячи рублей выделили на проект „Агростартап“. Эта форма поддержки АПК Подмосковья призвана помочь тем фермерам, которые только начинают свою деятельность. Грант способствует выполнению важной задачи — привлекать в регион новых аграриев", – сообщил Филимонов.Для аграриев максимальный размер гранта составит 5 миллионов рублей – его можно использовать для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направления. По другим направлениям размер гранта составляет 3 миллиона рублей. Подать заявку на получение гранта можно до 22 апреля.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)