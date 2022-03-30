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Европа отказалась поддерживать безумие США, заявили в Китае - РИА Новости, 30.03.2022
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Европа отказалась поддерживать безумие США, заявили в Китае
Европа отказалась поддерживать безумие США, заявили в Китае - РИА Новости, 30.03.2022
Европа отказалась поддерживать безумие США, заявили в Китае
США, как инициатор украинского кризиса, пытаются загнать мир в созданную ими огромную ловушку "кнутом и пряником", заманивая туда развивающиеся страны, в том... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:35
2022-03-30T16:57
в мире
россия
сша
евросоюз
большая двадцатка
вашингтон (город)
китай
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. США, как инициатор украинского кризиса, пытаются загнать мир в созданную ими огромную ловушку "кнутом и пряником", заманивая туда развивающиеся страны, в том числе и Китай, пишет "Хуаньцю шибао".В статье отмечается, что другие государства не обязаны платить за кризис, который развязали американцы. Кроме того, по мнению автора, Вашингтон не имеет права проводить "красные линии" для несогласных с их политикой."После начала российско-украинского конфликта США продолжили ужесточать антироссийские санкции и принуждают мир занять одну из сторон, что еще больше усугубляет трудное восстановление мировой экономики и наносит неоправданный ущерб благосостоянию всех стран", — говорится в публикации.Автор указывает на то, что во время визита Байдена в Европу, США и Евросоюз объявили о подписании "исторического" соглашения об экспорте природного газа, чтобы избавиться от зависимости от России. При этом даже западные СМИ писали, что Штаты не смогут увеличить экспорт СПГ, и это соглашение имеет "символичный" смысл."Видно, что Америка превращается в уродливого великана, у которого есть рука "войны и санкций", используемая для подавления других и ставшая чрезвычайно развитой из-за длительной эксплуатации, и рука "мира и развития", используемая для созидания, но она атрофировалась и не функционирует", - пишет издание.США не так давно хотели выгнать Россию из G20, но многие страны выразили свое несогласие, мир уже миновал эпоху, когда неограниченная власть находиться в руках Вашингтона, большинство стран не присоединятся к американской гегемонии, резюмирует автор.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220330/mozg-1780886830.html
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в мире, россия, сша, евросоюз, большая двадцатка, вашингтон (город), китай
16:35 30.03.2022 (обновлено: 16:57 30.03.2022)
 
Европа отказалась поддерживать безумие США, заявили в Китае

Хуаньцю шибао: Европа отказалась поддерживать безумие США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. США, как инициатор украинского кризиса, пытаются загнать мир в созданную ими огромную ловушку "кнутом и пряником", заманивая туда развивающиеся страны, в том числе и Китай, пишет "Хуаньцю шибао".
В статье отмечается, что другие государства не обязаны платить за кризис, который развязали американцы. Кроме того, по мнению автора, Вашингтон не имеет права проводить "красные линии" для несогласных с их политикой.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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В Китае дали совет Европе из-за "умершего мозга" НАТО
"После начала российско-украинского конфликта США продолжили ужесточать антироссийские санкции и принуждают мир занять одну из сторон, что еще больше усугубляет трудное восстановление мировой экономики и наносит неоправданный ущерб благосостоянию всех стран", — говорится в публикации.
Автор указывает на то, что во время визита Байдена в Европу, США и Евросоюз объявили о подписании "исторического" соглашения об экспорте природного газа, чтобы избавиться от зависимости от России. При этом даже западные СМИ писали, что Штаты не смогут увеличить экспорт СПГ, и это соглашение имеет "символичный" смысл.
"Видно, что Америка превращается в уродливого великана, у которого есть рука "войны и санкций", используемая для подавления других и ставшая чрезвычайно развитой из-за длительной эксплуатации, и рука "мира и развития", используемая для созидания, но она атрофировалась и не функционирует", - пишет издание.
США не так давно хотели выгнать Россию из G20, но многие страны выразили свое несогласие, мир уже миновал эпоху, когда неограниченная власть находиться в руках Вашингтона, большинство стран не присоединятся к американской гегемонии, резюмирует автор.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 04:11
В Китае рассказали, как США в борьбе с Россией нанесли удар по Европе
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияСШАЕвросоюзБольшая двадцаткаВашингтон (город)Китай
 
 
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