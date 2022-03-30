16:35 30.03.2022 (обновлено: 16:57 30.03.2022)
Европа отказалась поддерживать безумие США, заявили в Китае
Хуаньцю шибао: Европа отказалась поддерживать безумие США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза неподалеку от здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. США, как инициатор украинского кризиса, пытаются загнать мир в созданную ими огромную ловушку "кнутом и пряником", заманивая туда развивающиеся страны, в том числе и Китай, пишет "Хуаньцю шибао".
В статье отмечается, что другие государства не обязаны платить за кризис, который развязали американцы. Кроме того, по мнению автора, Вашингтон не имеет права проводить "красные линии" для несогласных с их политикой.
"После начала российско-украинского конфликта США продолжили ужесточать антироссийские санкции и принуждают мир занять одну из сторон, что еще больше усугубляет трудное восстановление мировой экономики и наносит неоправданный ущерб благосостоянию всех стран", — говорится в публикации.
Автор указывает на то, что во время визита Байдена в Европу, США и Евросоюз объявили о подписании "исторического" соглашения об экспорте природного газа, чтобы избавиться от зависимости от России. При этом даже западные СМИ писали, что Штаты не смогут увеличить экспорт СПГ, и это соглашение имеет "символичный" смысл.
"Видно, что Америка превращается в уродливого великана, у которого есть рука "войны и санкций", используемая для подавления других и ставшая чрезвычайно развитой из-за длительной эксплуатации, и рука "мира и развития", используемая для созидания, но она атрофировалась и не функционирует", - пишет издание.
США не так давно хотели выгнать Россию из G20, но многие страны выразили свое несогласие, мир уже миновал эпоху, когда неограниченная власть находиться в руках Вашингтона, большинство стран не присоединятся к американской гегемонии, резюмирует автор.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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