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Россия за сутки эвакуировала более 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/evakuatsiya-1780974885.html
Россия за сутки эвакуировала более 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия за сутки эвакуировала более 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 30.03.2022
Россия за сутки эвакуировала более 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия без участия киевских властей эвакуировала более 20 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР за сутки, заявил в среду на брифинге начальник... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T21:49
2022-03-30T21:50
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия без участия киевских властей эвакуировала более 20 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР за сутки, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 20 495 человек, из них 3 384 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 509 425 человек, из которых 104 807 – дети", - сказал Мизинцев.Он добавил, что из Мариуполя удалось спасти уже почти 112 тысяч человек, в том числе более трех тысяч за прошедшие сутки. Границу России пересекли 62 382 личных автомобиля, более 2,5 тысячи - за сутки."По результатам ежедневного мониторинга обращений граждан Украины на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также в субъекты Российской Федерации к родным, близким и знакомым, проживающим в России, установлено, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России", - рассказал Мизинцев.Он добавил, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило 1674, а всего их в базе данных уже более 2,7 миллиона с конкретными фамилиями и адресами уже из более чем двух тысяч населенных пунктов Украины.
https://ria.ru/20220330/zalozhniki-1780974162.html
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луганская народная республика, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины
21:49 30.03.2022 (обновлено: 21:50 30.03.2022)
 
Россия за сутки эвакуировала более 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Минобороны: Россия эвакуировала 20 495 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия без участия киевских властей эвакуировала более 20 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР за сутки, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 20 495 человек, из них 3 384 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 509 425 человек, из которых 104 807 – дети", - сказал Мизинцев.
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Он добавил, что из Мариуполя удалось спасти уже почти 112 тысяч человек, в том числе более трех тысяч за прошедшие сутки. Границу России пересекли 62 382 личных автомобиля, более 2,5 тысячи - за сутки.
"По результатам ежедневного мониторинга обращений граждан Украины на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также в субъекты Российской Федерации к родным, близким и знакомым, проживающим в России, установлено, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России", - рассказал Мизинцев.
Он добавил, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило 1674, а всего их в базе данных уже более 2,7 миллиона с конкретными фамилиями и адресами уже из более чем двух тысяч населенных пунктов Украины.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Национальный центр управления обороной РФВооруженные силы Украины
 
 
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