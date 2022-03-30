https://ria.ru/20220330/evakuatsiya-1780974885.html

Россия за сутки эвакуировала более 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Россия за сутки эвакуировала более 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 30.03.2022

Россия за сутки эвакуировала более 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Россия без участия киевских властей эвакуировала более 20 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР за сутки, заявил в среду на брифинге начальник... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T21:49

2022-03-30T21:49

2022-03-30T21:50

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия без участия киевских властей эвакуировала более 20 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР за сутки, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 20 495 человек, из них 3 384 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 509 425 человек, из которых 104 807 – дети", - сказал Мизинцев.Он добавил, что из Мариуполя удалось спасти уже почти 112 тысяч человек, в том числе более трех тысяч за прошедшие сутки. Границу России пересекли 62 382 личных автомобиля, более 2,5 тысячи - за сутки."По результатам ежедневного мониторинга обращений граждан Украины на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также в субъекты Российской Федерации к родным, близким и знакомым, проживающим в России, установлено, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России", - рассказал Мизинцев.Он добавил, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило 1674, а всего их в базе данных уже более 2,7 миллиона с конкретными фамилиями и адресами уже из более чем двух тысяч населенных пунктов Украины.

https://ria.ru/20220330/zalozhniki-1780974162.html

https://ria.ru/20220330/khram-1780972167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины