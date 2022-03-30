21:49 30.03.2022 (обновлено: 21:50 30.03.2022)
Россия за сутки эвакуировала более 20 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Минобороны: Россия эвакуировала 20 495 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия без участия киевских властей эвакуировала более 20 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР за сутки, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 20 495 человек, из них 3 384 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 509 425 человек, из которых 104 807 – дети", - сказал Мизинцев.
Он добавил, что из Мариуполя удалось спасти уже почти 112 тысяч человек, в том числе более трех тысяч за прошедшие сутки. Границу России пересекли 62 382 личных автомобиля, более 2,5 тысячи - за сутки.
"По результатам ежедневного мониторинга обращений граждан Украины на горячую линию Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине в федеральные органы исполнительной власти, различные общественные организации, а также в субъекты Российской Федерации к родным, близким и знакомым, проживающим в России, установлено, что значительная часть насильно удерживаемого националистами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации на территорию России", - рассказал Мизинцев.
Он добавил, что только за прошедшие сутки таких обращений поступило 1674, а всего их в базе данных уже более 2,7 миллиона с конкретными фамилиями и адресами уже из более чем двух тысяч населенных пунктов Украины.