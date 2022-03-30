https://ria.ru/20220330/evakuatsiya-1780902188.html

МЧС опровергло слухи об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов

МЧС опровергло слухи об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов - РИА Новости, 30.03.2022

МЧС опровергло слухи об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов

Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о готовящейся эвакуации жителей региона в связи с установкой... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:11

2022-03-30T16:11

2022-03-30T16:11

белгородская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о готовящейся эвакуации жителей региона в связи с установкой "диверсантами" меток для корректировки огня по жилым домам, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.Ведомство отмечает, что ранее в соцсетях были распространены копии документов о якобы готовящейся эвакуации жителей Белгородской области."Информация, изложенная в поддельных документах, также является ложной и не соответствует действительности", - заявляют спасатели.Главное управление МЧС по Белгородской области рекомендует жителям региона использовать только официальную информацию и призывает их соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

https://ria.ru/20220330/oproverzhenie-1780825052.html

белгородская область

россия

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Владимир Лаврентьев

белгородская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия