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МЧС опровергло слухи об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов - РИА Новости, 30.03.2022
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МЧС опровергло слухи об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов
МЧС опровергло слухи об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов - РИА Новости, 30.03.2022
МЧС опровергло слухи об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов
Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о готовящейся эвакуации жителей региона в связи с установкой... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:11
2022-03-30T16:11
белгородская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о готовящейся эвакуации жителей региона в связи с установкой "диверсантами" меток для корректировки огня по жилым домам, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.Ведомство отмечает, что ранее в соцсетях были распространены копии документов о якобы готовящейся эвакуации жителей Белгородской области."Информация, изложенная в поддельных документах, также является ложной и не соответствует действительности", - заявляют спасатели.Главное управление МЧС по Белгородской области рекомендует жителям региона использовать только официальную информацию и призывает их соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
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белгородская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
16:11 30.03.2022
 
МЧС опровергло слухи об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов

В МЧС опровергли слухи в соцсетях об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о готовящейся эвакуации жителей региона в связи с установкой "диверсантами" меток для корректировки огня по жилым домам, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.
"В социальных сетях массово распространяется ложная информация, в том числе со ссылкой на МЧС России о так называемых метках, которые устанавливают "диверсанты" в населенных пунктах для корректировки огня по жилым домам", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что ранее в соцсетях были распространены копии документов о якобы готовящейся эвакуации жителей Белгородской области.
"Информация, изложенная в поддельных документах, также является ложной и не соответствует действительности", - заявляют спасатели.
Главное управление МЧС по Белгородской области рекомендует жителям региона использовать только официальную информацию и призывает их соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
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