https://ria.ru/20220330/evakuatsiya-1780902188.html
МЧС опровергло слухи об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов
МЧС опровергло слухи об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов - РИА Новости, 30.03.2022
МЧС опровергло слухи об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов
Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о готовящейся эвакуации жителей региона в связи с установкой... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:11
2022-03-30T16:11
2022-03-30T16:11
белгородская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Главное управление МЧС по Белгородской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о готовящейся эвакуации жителей региона в связи с установкой "диверсантами" меток для корректировки огня по жилым домам, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.Ведомство отмечает, что ранее в соцсетях были распространены копии документов о якобы готовящейся эвакуации жителей Белгородской области."Информация, изложенная в поддельных документах, также является ложной и не соответствует действительности", - заявляют спасатели.Главное управление МЧС по Белгородской области рекомендует жителям региона использовать только официальную информацию и призывает их соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
https://ria.ru/20220330/oproverzhenie-1780825052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС опровергло слухи об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов
В МЧС опровергли слухи в соцсетях об эвакуации в Белгородской области из-за диверсантов