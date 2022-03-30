https://ria.ru/20220330/evakuatsiya-1780798372.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 635 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 635 человек - РИА Новости, 30.03.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 635 человек

Более 630 человек эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, в том числе более 130 детей, сообщает в среду штаб... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:35

2022-03-30T09:35

2022-03-30T09:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

александр семенов (батальон "восток")

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 630 человек эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, в том числе более 130 детей, сообщает в среду штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 8.00 29 марта до 8.00 30 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 635 человек, включая 134 ребенка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В ведомстве добавили, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуировали 9050 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220329/evakuatsiya-1780768770.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, александр семенов (батальон "восток")