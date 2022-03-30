Рейтинг@Mail.ru
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 635 человек - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/evakuatsiya-1780798372.html
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 635 человек
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 635 человек - РИА Новости, 30.03.2022
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 635 человек
Более 630 человек эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, в том числе более 130 детей, сообщает в среду штаб... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:35
2022-03-30T09:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
александр семенов (батальон "восток")
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780647348_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d83dd842601f5bdb7b21c26d71b8eb5.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 630 человек эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, в том числе более 130 детей, сообщает в среду штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 8.00 29 марта до 8.00 30 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 635 человек, включая 134 ребенка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В ведомстве добавили, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуировали 9050 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220329/evakuatsiya-1780768770.html
мариуполь
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780647348_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2531b39f2fbbd3cb080a040c5f09e6fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, александр семенов (батальон "восток")
09:35 30.03.2022 (обновлено: 09:39 30.03.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 635 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 635 человек, включая 134 ребенка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители города у разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе
Жители города у разрушенного в результате обстрелов жилого дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 630 человек эвакуировали за сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, в том числе более 130 детей, сообщает в среду штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 8.00 29 марта до 8.00 30 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 635 человек, включая 134 ребенка", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуировали 9050 человек.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 22:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более 108 тысяч человек эвакуировали из Мариуполя без участия Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФАлександр Семенов (батальон "Восток")
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала