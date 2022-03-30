https://ria.ru/20220330/elektrosamokaty-1780917338.html

ВС отказался исключить электросамокат из списка транспортных средств

ВС отказался исключить электросамокат из списка транспортных средств - РИА Новости, 30.03.2022

ВС отказался исключить электросамокат из списка транспортных средств

Верховный суд РФ отказался отменять пункты Правил дорожного движения, позволяющие признавать электросамокаты транспортными средствами, сказано в карточке дела... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T17:04

2022-03-30T17:04

2022-03-30T17:10

общество

верховный суд рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604293431_0:176:2469:1565_1920x0_80_0_0_a2e8420f574e2a31ce408e1d90969e41.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался отменять пункты Правил дорожного движения, позволяющие признавать электросамокаты транспортными средствами, сказано в карточке дела на официальном сайте суда.С иском в суд обратился водитель, попавший в ДТП с самокатом. Он просил отменить несколько пунктов правил, посчитав, что транспортным средством можно считать лишь те средства передвижения, для управления которыми нужны права. Зачем это было нужно истцу, неясно.Представитель МВД РФ в свою очередь настаивал, что электросамокаты - источники повышенной опасности, их владельцы пока не выделены в отдельную категорию участников движения, поэтому их необходимо относить к механическим транспортным средствам.Он также напомнил, что ответственность за ДТП наступает независимо от того, причинен вред водителю машины, велосипедисту, электросамокатчику или пешеходу.Согласно ПДД, механические транспортные средства - те, которые в движение приводит двигатель, в например тракторы.

https://ria.ru/20220204/korvalol-1770986741.html

https://ria.ru/20211224/shtraf-1765384709.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, верховный суд рф, россия