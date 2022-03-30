Рейтинг@Mail.ru
ВС отказался исключить электросамокат из списка транспортных средств - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220330/elektrosamokaty-1780917338.html
ВС отказался исключить электросамокат из списка транспортных средств
ВС отказался исключить электросамокат из списка транспортных средств - РИА Новости, 30.03.2022
ВС отказался исключить электросамокат из списка транспортных средств
Верховный суд РФ отказался отменять пункты Правил дорожного движения, позволяющие признавать электросамокаты транспортными средствами, сказано в карточке дела... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:04
2022-03-30T17:10
общество
верховный суд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604293431_0:176:2469:1565_1920x0_80_0_0_a2e8420f574e2a31ce408e1d90969e41.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался отменять пункты Правил дорожного движения, позволяющие признавать электросамокаты транспортными средствами, сказано в карточке дела на официальном сайте суда.С иском в суд обратился водитель, попавший в ДТП с самокатом. Он просил отменить несколько пунктов правил, посчитав, что транспортным средством можно считать лишь те средства передвижения, для управления которыми нужны права. Зачем это было нужно истцу, неясно.Представитель МВД РФ в свою очередь настаивал, что электросамокаты - источники повышенной опасности, их владельцы пока не выделены в отдельную категорию участников движения, поэтому их необходимо относить к механическим транспортным средствам.Он также напомнил, что ответственность за ДТП наступает независимо от того, причинен вред водителю машины, велосипедисту, электросамокатчику или пешеходу.Согласно ПДД, механические транспортные средства - те, которые в движение приводит двигатель, в например тракторы.
https://ria.ru/20220204/korvalol-1770986741.html
https://ria.ru/20211224/shtraf-1765384709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604293431_278:0:2469:1643_1920x0_80_0_0_a4e86e78c5f7c2ccb930ef06766ce09c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, верховный суд рф, россия
17:04 30.03.2022 (обновлено: 17:10 30.03.2022)
 
ВС отказался исключить электросамокат из списка транспортных средств

Верховный суд отказался исключить электросамокат из списка транспортных средств

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭлектросамокат
Электросамокат - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Электросамокат
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался отменять пункты Правил дорожного движения, позволяющие признавать электросамокаты транспортными средствами, сказано в карточке дела на официальном сайте суда.
С иском в суд обратился водитель, попавший в ДТП с самокатом. Он просил отменить несколько пунктов правил, посчитав, что транспортным средством можно считать лишь те средства передвижения, для управления которыми нужны права. Зачем это было нужно истцу, неясно.
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 02:55
Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола
Представитель МВД РФ в свою очередь настаивал, что электросамокаты - источники повышенной опасности, их владельцы пока не выделены в отдельную категорию участников движения, поэтому их необходимо относить к механическим транспортным средствам.
Он также напомнил, что ответственность за ДТП наступает независимо от того, причинен вред водителю машины, велосипедисту, электросамокатчику или пешеходу.
Согласно ПДД, механические транспортные средства - те, которые в движение приводит двигатель, в например тракторы.
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 17:35
Верховный суд отменил штраф за отсутствие цифрового пропуска у водителя
 
ОбществоВерховный суд РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала