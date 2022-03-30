https://ria.ru/20220330/elektrosamokaty-1780917338.html
ВС отказался исключить электросамокат из списка транспортных средств
ВС отказался исключить электросамокат из списка транспортных средств - РИА Новости, 30.03.2022
ВС отказался исключить электросамокат из списка транспортных средств
Верховный суд РФ отказался отменять пункты Правил дорожного движения, позволяющие признавать электросамокаты транспортными средствами, сказано в карточке дела... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:04
2022-03-30T17:04
2022-03-30T17:10
общество
верховный суд рф
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался отменять пункты Правил дорожного движения, позволяющие признавать электросамокаты транспортными средствами, сказано в карточке дела на официальном сайте суда.С иском в суд обратился водитель, попавший в ДТП с самокатом. Он просил отменить несколько пунктов правил, посчитав, что транспортным средством можно считать лишь те средства передвижения, для управления которыми нужны права. Зачем это было нужно истцу, неясно.Представитель МВД РФ в свою очередь настаивал, что электросамокаты - источники повышенной опасности, их владельцы пока не выделены в отдельную категорию участников движения, поэтому их необходимо относить к механическим транспортным средствам.Он также напомнил, что ответственность за ДТП наступает независимо от того, причинен вред водителю машины, велосипедисту, электросамокатчику или пешеходу.Согласно ПДД, механические транспортные средства - те, которые в движение приводит двигатель, в например тракторы.
https://ria.ru/20220204/korvalol-1770986741.html
https://ria.ru/20211224/shtraf-1765384709.html
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РИА Новости
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общество, верховный суд рф, россия
17:04 30.03.2022 (обновлено: 17:10 30.03.2022)
ВС отказался исключить электросамокат из списка транспортных средств
Верховный суд отказался исключить электросамокат из списка транспортных средств
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Верховный суд РФ отказался отменять пункты Правил дорожного движения, позволяющие признавать электросамокаты транспортными средствами, сказано в карточке дела на официальном сайте
суда.
С иском в суд обратился водитель, попавший в ДТП с самокатом. Он просил отменить несколько пунктов правил, посчитав, что транспортным средством можно считать лишь те средства передвижения, для управления которыми нужны права. Зачем это было нужно истцу, неясно.
Представитель МВД РФ в свою очередь настаивал, что электросамокаты - источники повышенной опасности, их владельцы пока не выделены в отдельную категорию участников движения, поэтому их необходимо относить к механическим транспортным средствам.
Он также напомнил, что ответственность за ДТП наступает независимо от того, причинен вред водителю машины, велосипедисту, электросамокатчику или пешеходу.
Согласно ПДД, механические транспортные средства - те, которые в движение приводит двигатель, в например тракторы.