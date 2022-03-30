https://ria.ru/20220330/ekspozitsiya-1780896196.html
Более 140 тысяч гостей посетили экспозицию Made in Russia на EXPO 2020
Более 140 тысяч гостей посетили экспозицию Made in Russia на EXPO 2020 - РИА Новости, 30.03.2022
Более 140 тысяч гостей посетили экспозицию Made in Russia на EXPO 2020
Путешествие в город будущего на интерактивной экспозиции под брендом Made in Russia смогли совершить 145 тысяч посетителей площадки EXPO 2020 в Дубае, сообщает... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T15:47
2022-03-30T15:47
2022-03-30T15:47
российский экспортный центр (рэц)
экономика
технологии
вэб.рф (вэб)
россия
экспо 2020
дубай
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Путешествие в город будущего на интерактивной экспозиции под брендом Made in Russia смогли совершить 145 тысяч посетителей площадки EXPO 2020 в Дубае, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Мы видим, что в России, как и во всем мире, формируется новый формат компаний, для которых основой развития стратегий становится создание устойчивых процессов и встраивание в глобальные цепочки добавленной стоимости. И этот тренд будет сохраняться, несмотря ни на что. Поскольку именно в эпоху перемен мы пристальнее всего должны вглядываться в будущее и думать о том, что оставим будущему поколению", - рассказал генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.На интерактивной инсталляции Made in Russia можно было поближе познакомиться с продукцией компаний, которые специализируются на производстве высокотехнологичных средств и методик реабилитации, инновационных решениях в области тестирования на различные заболевания, а также масок, закрывающих лицо и защищающих его от 99% загрязнений воздуха.Это уже вторая экспозиция Российского экспортного центра на EXPO 2020. С 24 декабря 2021 года по 4 января 2022 года интерактивную выставку РЭЦ Future is now в Дубае посетили более 60 тысяч человек и 6 официальных делегаций.Посетители познакомились с интерактивной картой экспорта и технологиями будущего от более чем 50 российских компаний-экспортеров. Больше всего посетителей заинтересовали разработками в сфере IT, искусственного интеллекта, робототехники, компьютерных игр и медицины будущего.
https://ria.ru/20220316/tekhnologii-1778429289.html
https://ria.ru/20220325/forum-1780056533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), экономика, технологии, вэб.рф (вэб), россия, экспо 2020, дубай
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Путешествие в город будущего на интерактивной экспозиции под брендом Made in Russia смогли совершить 145 тысяч посетителей площадки EXPO 2020 в Дубае, сообщает Российский экспортный центр
(входит в ВЭБ.РФ).
"Интерактивную экспозицию в павильоне России открыл Российский экспортный центр. На ней были представлены высокотехнологичные достижения российских компаний в сфере ESG (environmental, social, and corporate governance)", - говорится в сообщении центра.
"Мы видим, что в России, как и во всем мире, формируется новый формат компаний, для которых основой развития стратегий становится создание устойчивых процессов и встраивание в глобальные цепочки добавленной стоимости. И этот тренд будет сохраняться, несмотря ни на что. Поскольку именно в эпоху перемен мы пристальнее всего должны вглядываться в будущее и думать о том, что оставим будущему поколению", - рассказал генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.
На интерактивной инсталляции Made in Russia можно было поближе познакомиться с продукцией компаний, которые специализируются на производстве высокотехнологичных средств и методик реабилитации, инновационных решениях в области тестирования на различные заболевания, а также масок, закрывающих лицо и защищающих его от 99% загрязнений воздуха.
Это уже вторая экспозиция Российского экспортного центра на EXPO 2020. С 24 декабря 2021 года по 4 января 2022 года интерактивную выставку РЭЦ Future is now в Дубае посетили более 60 тысяч человек и 6 официальных делегаций.
Посетители познакомились с интерактивной картой экспорта и технологиями будущего от более чем 50 российских компаний-экспортеров. Больше всего посетителей заинтересовали разработками в сфере IT, искусственного интеллекта, робототехники, компьютерных игр и медицины будущего.