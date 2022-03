https://ria.ru/20220330/ekspozitsiya-1780896196.html

Более 140 тысяч гостей посетили экспозицию Made in Russia на EXPO 2020

Более 140 тысяч гостей посетили экспозицию Made in Russia на EXPO 2020 - РИА Новости, 30.03.2022

Более 140 тысяч гостей посетили экспозицию Made in Russia на EXPO 2020

30.03.2022

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Путешествие в город будущего на интерактивной экспозиции под брендом Made in Russia смогли совершить 145 тысяч посетителей площадки EXPO 2020 в Дубае, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Мы видим, что в России, как и во всем мире, формируется новый формат компаний, для которых основой развития стратегий становится создание устойчивых процессов и встраивание в глобальные цепочки добавленной стоимости. И этот тренд будет сохраняться, несмотря ни на что. Поскольку именно в эпоху перемен мы пристальнее всего должны вглядываться в будущее и думать о том, что оставим будущему поколению", - рассказал генеральный директор ЭКСАР, старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.На интерактивной инсталляции Made in Russia можно было поближе познакомиться с продукцией компаний, которые специализируются на производстве высокотехнологичных средств и методик реабилитации, инновационных решениях в области тестирования на различные заболевания, а также масок, закрывающих лицо и защищающих его от 99% загрязнений воздуха.Это уже вторая экспозиция Российского экспортного центра на EXPO 2020. С 24 декабря 2021 года по 4 января 2022 года интерактивную выставку РЭЦ Future is now в Дубае посетили более 60 тысяч человек и 6 официальных делегаций.Посетители познакомились с интерактивной картой экспорта и технологиями будущего от более чем 50 российских компаний-экспортеров. Больше всего посетителей заинтересовали разработками в сфере IT, искусственного интеллекта, робототехники, компьютерных игр и медицины будущего.

