https://ria.ru/20220330/ekonomiya-1780914419.html
Британцы стали экономить газ и свет в домах из-за роста цен
Британцы стали экономить газ и свет в домах из-за роста цен - РИА Новости, 30.03.2022
Британцы стали экономить газ и свет в домах из-за роста цен
У восьми из десяти британцев в марте выросли повседневные расходы и им приходится экономить на освещении и продуктах, свидетельствуют данные опроса Национальной РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T16:49
2022-03-30T16:49
2022-03-30T18:51
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ЛОНДОН, 30 мар — РИА Новости. У восьми из десяти британцев в марте выросли повседневные расходы и им приходится экономить на освещении и продуктах, свидетельствуют данные опроса Национальной статистической службы Великобритании.Респондентам задавали вопросы о финансовом положении: как изменились их повседневные расходы, могут ли они позволить себе непредвиденные, но необходимые траты в размере 850 фунтов.Так, об увеличении расходов на жизнь заявили 83 процента опрошенных. Для сравнения: в ноябре об этом говорили только шесть из десяти британцев.Главными причинами роста называлось подорожание продуктов питания (это отметили 90 процентов респондентов), газа (79 процентов) и электричества (71 процент).По словам 51 процента опрошенных, они стали меньше тратить на товары, не являющиеся предметом первой необходимости, 34 процента экономят на газе или электроэнергии, а 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.При этом, отмечает Национальная статистическая служба, на исследование мог серьезно повлиять сезонный рост цен на газ и электричество.
https://ria.ru/20220328/gaz-1780555471.html
https://ria.ru/20220330/toplivo-1780884686.html
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РИА Новости
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в мире, великобритания
16:49 30.03.2022 (обновлено: 18:51 30.03.2022)
Британцы стали экономить газ и свет в домах из-за роста цен
Опрос показал, что британцы стали экономить газ и свет в домах из-за резкого роста цен
ЛОНДОН, 30 мар — РИА Новости.
У восьми из десяти британцев в марте выросли повседневные расходы и им приходится экономить на освещении и продуктах, свидетельствуют данные опроса Национальной статистической службы
Великобритании.
Респондентам задавали вопросы о финансовом положении: как изменились их повседневные расходы, могут ли они позволить себе непредвиденные, но необходимые траты в размере 850 фунтов.
Так, об увеличении расходов на жизнь заявили 83 процента опрошенных. Для сравнения: в ноябре об этом говорили только шесть из десяти британцев.
Главными причинами роста называлось подорожание продуктов питания (это отметили 90 процентов респондентов), газа (79 процентов) и электричества (71 процент).
По словам 51 процента опрошенных, они стали меньше тратить на товары, не являющиеся предметом первой необходимости, 34 процента экономят на газе или электроэнергии, а 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
При этом, отмечает Национальная статистическая служба, на исследование мог серьезно повлиять сезонный рост цен на газ и электричество.