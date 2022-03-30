https://ria.ru/20220330/ekonomiya-1780914419.html

Британцы стали экономить газ и свет в домах из-за роста цен

Британцы стали экономить газ и свет в домах из-за роста цен - РИА Новости, 30.03.2022

Британцы стали экономить газ и свет в домах из-за роста цен

У восьми из десяти британцев в марте выросли повседневные расходы и им приходится экономить на освещении и продуктах, свидетельствуют данные опроса Национальной РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T16:49

2022-03-30T16:49

2022-03-30T18:51

в мире

великобритания

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ЛОНДОН, 30 мар — РИА Новости. У восьми из десяти британцев в марте выросли повседневные расходы и им приходится экономить на освещении и продуктах, свидетельствуют данные опроса Национальной статистической службы Великобритании.Респондентам задавали вопросы о финансовом положении: как изменились их повседневные расходы, могут ли они позволить себе непредвиденные, но необходимые траты в размере 850 фунтов.Так, об увеличении расходов на жизнь заявили 83 процента опрошенных. Для сравнения: в ноябре об этом говорили только шесть из десяти британцев.Главными причинами роста называлось подорожание продуктов питания (это отметили 90 процентов респондентов), газа (79 процентов) и электричества (71 процент).По словам 51 процента опрошенных, они стали меньше тратить на товары, не являющиеся предметом первой необходимости, 34 процента экономят на газе или электроэнергии, а 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.При этом, отмечает Национальная статистическая служба, на исследование мог серьезно повлиять сезонный рост цен на газ и электричество.

https://ria.ru/20220328/gaz-1780555471.html

https://ria.ru/20220330/toplivo-1780884686.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания