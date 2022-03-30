11:22 30.03.2022 (обновлено: 11:31 30.03.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили два снаряда по 122 миллиметра по Петровскому району Донецка
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в 11.02 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.02 н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.