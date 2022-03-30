https://ria.ru/20220330/donetsk-1780803289.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска открыли огонь по Донецку и населенному пункту Александровка в Донецкой народной республике, применив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщает РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:05

2022-03-30T10:05

2022-03-30T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Донецку и населенному пункту Александровка в Донецкой народной республике, применив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, опубликованным в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 09.37, всего по поселку шахты "Трудовской" в Донецке и Александровке было выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/donetsk-1780810030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, донецк (днр), украина