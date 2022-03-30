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В Донецке за три недели обстрелов со стороны ВСУ пострадали 700 объектов - РИА Новости, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780801472.html
В Донецке за три недели обстрелов со стороны ВСУ пострадали 700 объектов
В Донецке за три недели обстрелов со стороны ВСУ пострадали 700 объектов - РИА Новости, 30.03.2022
В Донецке за три недели обстрелов со стороны ВСУ пострадали 700 объектов
Обстрелы Донецка со стороны украинских войск не прекращаются, за три недели пострадали 700 объектов, в том числе детсады и школы, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:56
2022-03-30T10:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Обстрелы Донецка со стороны украинских войск не прекращаются, за три недели пострадали 700 объектов, в том числе детсады и школы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Обстрелы не прекращаются. Буквально за последние три недели порядка 700 объектов повреждены. Это школы, садики, жилой фонд. С уверенностью могу сказать, что идет обстрел гражданских объектов", - заявил Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире
09:56 30.03.2022 (обновлено: 10:03 30.03.2022)
 
В Донецке за три недели обстрелов со стороны ВСУ пострадали 700 объектов

В Донецке за три недели из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали 700 объектов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЛегковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке
Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Легковые автомобили, пострадавшие от обломков после попадания снаряда ВСУ в жилой дом на улице Пинтера в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Обстрелы Донецка со стороны украинских войск не прекращаются, за три недели пострадали 700 объектов, в том числе детсады и школы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Обстрелы не прекращаются. Буквально за последние три недели порядка 700 объектов повреждены. Это школы, садики, жилой фонд. С уверенностью могу сказать, что идет обстрел гражданских объектов", - заявил Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24".
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома по улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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