https://ria.ru/20220330/donetsk-1780801472.html
В Донецке за три недели обстрелов со стороны ВСУ пострадали 700 объектов
В Донецке за три недели обстрелов со стороны ВСУ пострадали 700 объектов - РИА Новости, 30.03.2022
В Донецке за три недели обстрелов со стороны ВСУ пострадали 700 объектов
Обстрелы Донецка со стороны украинских войск не прекращаются, за три недели пострадали 700 объектов, в том числе детсады и школы, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:56
2022-03-30T09:56
2022-03-30T10:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Обстрелы Донецка со стороны украинских войск не прекращаются, за три недели пострадали 700 объектов, в том числе детсады и школы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Обстрелы не прекращаются. Буквально за последние три недели порядка 700 объектов повреждены. Это школы, садики, жилой фонд. С уверенностью могу сказать, что идет обстрел гражданских объектов", - заявил Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780803025.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире
09:56 30.03.2022 (обновлено: 10:03 30.03.2022)
В Донецке за три недели обстрелов со стороны ВСУ пострадали 700 объектов
В Донецке за три недели из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали 700 объектов