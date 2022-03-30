https://ria.ru/20220330/donetsk-1780801472.html

В Донецке за три недели обстрелов со стороны ВСУ пострадали 700 объектов

В Донецке за три недели обстрелов со стороны ВСУ пострадали 700 объектов - РИА Новости, 30.03.2022

В Донецке за три недели обстрелов со стороны ВСУ пострадали 700 объектов

Обстрелы Донецка со стороны украинских войск не прекращаются, за три недели пострадали 700 объектов, в том числе детсады и школы, сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:56

2022-03-30T09:56

2022-03-30T10:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Обстрелы Донецка со стороны украинских войск не прекращаются, за три недели пострадали 700 объектов, в том числе детсады и школы, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Обстрелы не прекращаются. Буквально за последние три недели порядка 700 объектов повреждены. Это школы, садики, жилой фонд. С уверенностью могу сказать, что идет обстрел гражданских объектов", - заявил Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220330/donetsk-1780803025.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире