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Последствия попадания украинского снаряда в дом в Донецке сняли на видео - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780797802.html
Украинские войска запустили снаряд в жилой дом в Донецке. Видео
Последствия попадания украинского снаряда в дом в Донецке сняли на видео - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские войска запустили снаряд в жилой дом в Донецке. Видео
"Известия" опубликовали видео, на котором запечатлены последствия обстрела Донецка украинскими войсками. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:31
2022-03-30T10:09
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
кировский район
россия
сцкк
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, на котором запечатлены последствия обстрела Донецка украинскими войсками.В результате прямого попадания снаряда в жилой дом частично обрушились два верхних этажа. На месте происшествия заметен дым, там сейчас работают спасатели. Один человек погиб и четверо пострадали.По информации представительства ДНР в СЦКК, артиллерия вооруженных формирований Украины рано утром в среду выпустила по Кировскому району Донецка десять 122-миллиметровых снарядов.Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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донецкая народная республика, кировский район, россия, сцкк
09:31 30.03.2022 (обновлено: 10:09 30.03.2022)
 
Последствия попадания украинского снаряда в дом в Донецке сняли на видео

Последствия прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в Донецке засняли с воздуха

© Фото : МЧС ДНР Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома по улице Пинтера в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома по улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© Фото : МЧС ДНР
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома по улице Пинтера в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, на котором запечатлены последствия обстрела Донецка украинскими войсками.
В результате прямого попадания снаряда в жилой дом частично обрушились два верхних этажа. На месте происшествия заметен дым, там сейчас работают спасатели. Один человек погиб и четверо пострадали.
По информации представительства ДНР в СЦКК, артиллерия вооруженных формирований Украины рано утром в среду выпустила по Кировскому району Донецка десять 122-миллиметровых снарядов.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаКировский районРоссияСЦКК
 
 
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