https://ria.ru/20220330/donetsk-1780797802.html
Украинские войска запустили снаряд в жилой дом в Донецке. Видео
Последствия попадания украинского снаряда в дом в Донецке сняли на видео - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские войска запустили снаряд в жилой дом в Донецке. Видео
"Известия" опубликовали видео, на котором запечатлены последствия обстрела Донецка украинскими войсками. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T09:31
2022-03-30T09:31
2022-03-30T10:09
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
кировский район
россия
сцкк
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, на котором запечатлены последствия обстрела Донецка украинскими войсками.В результате прямого попадания снаряда в жилой дом частично обрушились два верхних этажа. На месте происшествия заметен дым, там сейчас работают спасатели. Один человек погиб и четверо пострадали.По информации представительства ДНР в СЦКК, артиллерия вооруженных формирований Украины рано утром в среду выпустила по Кировскому району Донецка десять 122-миллиметровых снарядов.Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/lugansk-1780787875.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, кировский район, россия, сцкк
09:31 30.03.2022 (обновлено: 10:09 30.03.2022)
Последствия попадания украинского снаряда в дом в Донецке сняли на видео
Последствия прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в Донецке засняли с воздуха