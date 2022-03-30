https://ria.ru/20220330/donetsk-1780797802.html

Украинские войска запустили снаряд в жилой дом в Донецке. Видео

Последствия попадания украинского снаряда в дом в Донецке сняли на видео - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские войска запустили снаряд в жилой дом в Донецке. Видео

"Известия" опубликовали видео, на котором запечатлены последствия обстрела Донецка украинскими войсками. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T09:31

2022-03-30T09:31

2022-03-30T10:09

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

кировский район

россия

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780795567_0:38:1000:601_1920x0_80_0_0_7b0da6798cedaf5f2c36470d3397ca0f.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, на котором запечатлены последствия обстрела Донецка украинскими войсками.В результате прямого попадания снаряда в жилой дом частично обрушились два верхних этажа. На месте происшествия заметен дым, там сейчас работают спасатели. Один человек погиб и четверо пострадали.По информации представительства ДНР в СЦКК, артиллерия вооруженных формирований Украины рано утром в среду выпустила по Кировскому району Донецка десять 122-миллиметровых снарядов.Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

https://radiosputnik.ria.ru/20220330/lugansk-1780787875.html

донецкая народная республика

кировский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

донецкая народная республика, кировский район, россия, сцкк