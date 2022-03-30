https://ria.ru/20220330/donetsk-1780793195.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T08:50

2022-03-30T08:50

2022-03-30T08:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

петровский район

донецк (днр)

красногоровка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777860770_0:69:3195:1866_1920x0_80_0_0_5b87e45a99e104a0d209c069ddc0f4f2.jpg

ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.29 н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район), выпущено 6 снарядов калибром 122 мм," - сообщает представительство в Telegram.

https://ria.ru/20220330/donetsk-1780792669.html

петровский район

донецк (днр)

красногоровка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецк (днр), красногоровка