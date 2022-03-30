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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780793195.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:50
2022-03-30T08:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
петровский район
донецк (днр)
красногоровка
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.29 н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район), выпущено 6 снарядов калибром 122 мм," - сообщает представительство в Telegram.
https://ria.ru/20220330/donetsk-1780792669.html
петровский район
донецк (днр)
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в мире, петровский район, донецк (днр), красногоровка
08:50 30.03.2022 (обновлено: 08:53 30.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 122 миллиметра по петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.29 н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район), выпущено 6 снарядов калибром 122 мм," - сообщает представительство в Telegram.
Последствия обстрела со стороны ВСУ жилого дома по улице Пинтера в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
08:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке погиб человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПетровский районДонецк (ДНР)Красногоровка
 
 
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