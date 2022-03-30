https://ria.ru/20220330/donetsk-1780793195.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 30.03.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T08:50
2022-03-30T08:50
2022-03-30T08:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
петровский район
донецк (днр)
красногоровка
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 6 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08.29 н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район), выпущено 6 снарядов калибром 122 мм," - сообщает представительство в Telegram.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, петровский район, донецк (днр), красногоровка
08:50 30.03.2022 (обновлено: 08:53 30.03.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 122 миллиметра по петровскому району Донецка