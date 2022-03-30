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В Донбассе более 25 тысяч животных нуждаются в помощи - РИА Новости, 30.03.2022
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В Донбассе более 25 тысяч животных нуждаются в помощи
В Донбассе более 25 тысяч животных нуждаются в помощи - РИА Новости, 30.03.2022
В Донбассе более 25 тысяч животных нуждаются в помощи
Более 25 тысяч животных в Донецкой и Луганской области нуждаются в помощи, среди них волки, обезьяны, львы, верблюды, ламы, страусы и другие, сообщили РИА... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:02
2022-03-30T17:06
общество
донецкая народная республика
россия
московский зоопарк
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 25 тысяч животных в Донецкой и Луганской области нуждаются в помощи, среди них волки, обезьяны, львы, верблюды, ламы, страусы и другие, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "Зоодруг".Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и проект "Забери друга из приюта" объявили о старте всероссийской кампании по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса и Украины под названием "ЗооДруг", она начнется 31 марта. В рамках кампании пройдёт сбор денежных средств, кормов для животных, ветеринарных препаратов, бытовой химии, стройматериалов и многого другого, будет организована доставка помощи в нуждающиеся организации и населённые пункты."Сегодня в помощи нуждаются в ДНР четыре приюта для бездомных животных и три зоопарка, в общей сложности 22 342 животных. В ЛНР: 26 приютов и 14 индивидуальных зоозащитников-опекунов кошек и собак, 2 зооуголка, 3 конно-спортивных клуба, 1 эколого-биологический центр детей и юношества. В общей сложности около 3 511 животных", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди них медведи, волки, обезьяны, львы, верблюды, ламы, страусы, грызуны и многие другие виды, в том числе краснокнижные."Зоопаркам и приютам остро необходимы ветеринарные препараты, корма для животных, бытовая химия, стройматериалы и многое другое. Вывозить на данный момент не планируется, но есть договоренность с Московским зоопарком, и если что - они готовы принимать", - добавили в пресс-службе.Также пресс-служба проекта сообщила, что сроков реализации проекта нет.Кампания "ЗооДруг" реализуется в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР и Общественными палатами регионов. В перспективе, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта, грузы планируется направлять и в города Украины. В оргкомитет "ЗооДруг" входят волонтёры всероссийской благотворительной кампании "Забери друга из приюта", представители Московского общества защиты животных, АНО "ГБР. Зоозащита", АНО Реабилитационный центр для бездомных собак "Своя стая", благотворительного фонда помощи животным "Лесной приют", благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ника", Фонда защиты китов и других объединений.
https://ria.ru/20220329/pomosch-1780674667.html
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общество, донецкая народная республика, россия, московский зоопарк
17:02 30.03.2022 (обновлено: 17:06 30.03.2022)
 
В Донбассе более 25 тысяч животных нуждаются в помощи

Проект "Зоодруг" сообщил, что в Донбассе более 25 тысяч животных нуждаются в помощи

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком идут по дороге у Станицы Луганская, которая перешла под контроль ЛНР
Женщина с ребенком идут по дороге у Станицы Луганская, которая перешла под контроль ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина с ребенком идут по дороге у Станицы Луганская, которая перешла под контроль ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 25 тысяч животных в Донецкой и Луганской области нуждаются в помощи, среди них волки, обезьяны, львы, верблюды, ламы, страусы и другие, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "Зоодруг".
Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ и проект "Забери друга из приюта" объявили о старте всероссийской кампании по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса и Украины под названием "ЗооДруг", она начнется 31 марта. В рамках кампании пройдёт сбор денежных средств, кормов для животных, ветеринарных препаратов, бытовой химии, стройматериалов и многого другого, будет организована доставка помощи в нуждающиеся организации и населённые пункты.
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Помощь зоопаркам и приютам Донбасса начнут оказывать 31 марта
"Сегодня в помощи нуждаются в ДНР четыре приюта для бездомных животных и три зоопарка, в общей сложности 22 342 животных. В ЛНР: 26 приютов и 14 индивидуальных зоозащитников-опекунов кошек и собак, 2 зооуголка, 3 конно-спортивных клуба, 1 эколого-биологический центр детей и юношества. В общей сложности около 3 511 животных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди них медведи, волки, обезьяны, львы, верблюды, ламы, страусы, грызуны и многие другие виды, в том числе краснокнижные.
"Зоопаркам и приютам остро необходимы ветеринарные препараты, корма для животных, бытовая химия, стройматериалы и многое другое. Вывозить на данный момент не планируется, но есть договоренность с Московским зоопарком, и если что - они готовы принимать", - добавили в пресс-службе.
Также пресс-служба проекта сообщила, что сроков реализации проекта нет.
Кампания "ЗооДруг" реализуется в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР и Общественными палатами регионов. В перспективе, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта, грузы планируется направлять и в города Украины. В оргкомитет "ЗооДруг" входят волонтёры всероссийской благотворительной кампании "Забери друга из приюта", представители Московского общества защиты животных, АНО "ГБР. Зоозащита", АНО Реабилитационный центр для бездомных собак "Своя стая", благотворительного фонда помощи животным "Лесной приют", благотворительного фонда помощи бездомным животным "Ника", Фонда защиты китов и других объединений.
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