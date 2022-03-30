https://ria.ru/20220330/donbass-1780810747.html

За сутки 16 украинских военных перешли на сторону ДНР

За сутки 16 украинских военных перешли на сторону ДНР - РИА Новости, 30.03.2022

За сутки 16 украинских военных перешли на сторону ДНР

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки в столкновениях с ее подразделениями уничтожены почти 50 украинских националистов. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:41

2022-03-30T10:41

2022-03-30T11:11

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки в столкновениях с ее подразделениями уничтожены почти 50 украинских националистов."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили сорок восемь украинских националистов, одиннадцать огневых позиций, в том числе две временные огневые позиции 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", один танк, одна бронированная машина. Захвачены одна 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", одна БМП и одна бронированная машина", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале."Одиннадцать военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады и пятеро военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780807826.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина