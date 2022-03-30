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За сутки 16 украинских военных перешли на сторону ДНР - РИА Новости, 30.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/donbass-1780810747.html
За сутки 16 украинских военных перешли на сторону ДНР
За сутки 16 украинских военных перешли на сторону ДНР - РИА Новости, 30.03.2022
За сутки 16 украинских военных перешли на сторону ДНР
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки в столкновениях с ее подразделениями уничтожены почти 50 украинских националистов. РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T10:41
2022-03-30T11:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки в столкновениях с ее подразделениями уничтожены почти 50 украинских националистов."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили сорок восемь украинских националистов, одиннадцать огневых позиций, в том числе две временные огневые позиции 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", один танк, одна бронированная машина. Захвачены одна 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", одна БМП и одна бронированная машина", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале."Одиннадцать военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады и пятеро военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина
Материал дополняется
10:41 30.03.2022 (обновлено: 11:11 30.03.2022)
 
За сутки 16 украинских военных перешли на сторону ДНР

За сутки 16 украинских военных из двух бригад сложили оружие и перешли на сторону ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе
Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки в столкновениях с ее подразделениями уничтожены почти 50 украинских националистов.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили сорок восемь украинских националистов, одиннадцать огневых позиций, в том числе две временные огневые позиции 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", один танк, одна бронированная машина. Захвачены одна 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", одна БМП и одна бронированная машина", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
"Одиннадцать военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады и пятеро военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
Вчера, 10:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили, что потери украинских войск за сутки составили 30 человек
 
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