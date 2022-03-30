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10:41 30.03.2022 (обновлено: 11:11 30.03.2022)
За сутки 16 украинских военных перешли на сторону ДНР
За сутки 16 украинских военных из двух бригад сложили оружие и перешли на сторону ДНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе
Военнослужащие Народной милиции ДНР едут на БТР по улице в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки в столкновениях с ее подразделениями уничтожены почти 50 украинских националистов.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили сорок восемь украинских националистов, одиннадцать огневых позиций, в том числе две временные огневые позиции 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", один танк, одна бронированная машина. Захвачены одна 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", одна БМП и одна бронированная машина", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
"Одиннадцать военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады и пятеро военнослужащих 54-й механизированной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.