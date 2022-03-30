https://ria.ru/20220330/donbass-1780807826.html

В ЛНР заявили, что потери украинских войск за сутки составили 30 человек

В ЛНР заявили, что потери украинских войск за сутки составили 30 человек - РИА Новости, 30.03.2022

В ЛНР заявили, что потери украинских войск за сутки составили 30 человек

Народная милиция Луганской народной республики заявила в среду, что в столкновениях с ее подразделениями за сутки украинские войска потеряли 30 человек и пять... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T10:29

2022-03-30T10:29

2022-03-30T10:29

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ЛУГАНСК, 30 март - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявила в среду, что в столкновениях с ее подразделениями за сутки украинские войска потеряли 30 человек и пять танков."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 30 человек личного состава, пять танков; четыре боевые машины пехоты и шесть единиц автомобильной техники", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/donbass-1780617892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, донбасс