https://ria.ru/20220330/dolomitnoe-1780865618.html

Украинские войска обстреляли поселок Доломитное из РПГ

Украинские войска обстреляли поселок Доломитное из РПГ - РИА Новости, 30.03.2022

Украинские войска обстреляли поселок Доломитное из РПГ

Украинские войска в среду обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив одну гранату из РПГ, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T14:07

2022-03-30T14:07

2022-03-30T14:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли населенный пункт Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив одну гранату из РПГ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.55 - населенный пункт Металлист – населенный пункт Доломитное, выпущена одна граната из РПГ", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины