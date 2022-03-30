Рейтинг@Mail.ru
Росгвардейцы уничтожили группу украинских диверсантов в Киевской области - РИА Новости, 30.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220330/diversanty-1780921028.html
Росгвардейцы уничтожили группу украинских диверсантов в Киевской области
Росгвардейцы уничтожили группу украинских диверсантов в Киевской области - РИА Новости, 30.03.2022
Росгвардейцы уничтожили группу украинских диверсантов в Киевской области
Военнослужащие Росгвардии уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника, укрывшуюся в дачном поселке в Киевской области на Украине, сообщает... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:15
2022-03-30T17:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_feebe0a56c1f4d9ec2e728487d9d9312.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника, укрывшуюся в дачном поселке в Киевской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства."Снайпер, офицер Росгвардии капитан полиции В. Казаков, заметил неприятельского стрелка в окне одной из построек. Открыв огонь по противнику, он дал возможность штурмовой группе без потерь блокировать дом и уничтожить всю группу националистов", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220221/vzryv-1774016601.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_1ea21dbd8fbc7426357263e2c2850827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины
17:15 30.03.2022
 
Росгвардейцы уничтожили группу украинских диверсантов в Киевской области

Росгвардейцы уничтожили группу украинских диверсантов в дачном поселке в Киевской области

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника, укрывшуюся в дачном поселке в Киевской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.
"Снайпер, офицер Росгвардии капитан полиции В. Казаков, заметил неприятельского стрелка в окне одной из построек. Открыв огонь по противнику, он дал возможность штурмовой группе без потерь блокировать дом и уничтожить всю группу националистов", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Железнодорожный вокзал Донецка - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 11:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский диверсант подорвался при попытке заложить бомбу у вокзала в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала