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Росгвардейцы уничтожили группу украинских диверсантов в Киевской области
Росгвардейцы уничтожили группу украинских диверсантов в Киевской области - РИА Новости, 30.03.2022
Росгвардейцы уничтожили группу украинских диверсантов в Киевской области
Военнослужащие Росгвардии уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника, укрывшуюся в дачном поселке в Киевской области на Украине, сообщает... РИА Новости, 30.03.2022
2022-03-30T17:15
2022-03-30T17:15
2022-03-30T17:15
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника, укрывшуюся в дачном поселке в Киевской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства."Снайпер, офицер Росгвардии капитан полиции В. Казаков, заметил неприятельского стрелка в окне одной из построек. Открыв огонь по противнику, он дал возможность штурмовой группе без потерь блокировать дом и уничтожить всю группу националистов", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины
Росгвардейцы уничтожили группу украинских диверсантов в Киевской области
Росгвардейцы уничтожили группу украинских диверсантов в дачном поселке в Киевской области