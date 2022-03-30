https://ria.ru/20220330/diskriminatsiya-1780788036.html

Проживающие во Франции россияне пожаловались на дискриминацию

Проживающие во Франции россияне пожаловались на дискриминацию - РИА Новости, 30.03.2022

Проживающие во Франции россияне пожаловались на дискриминацию

Проживающие во Франции россияне и белорусы, столкнувшиеся с ограничениями или блокировкой своих счетов, инициировали петицию с просьбой к французским банкам... РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-30T07:17

2022-03-30T07:17

2022-03-30T07:18

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ПАРИЖ, 30 мар – РИА Новости, Анастасия Иванова. Проживающие во Франции россияне и белорусы, столкнувшиеся с ограничениями или блокировкой своих счетов, инициировали петицию с просьбой к французским банкам прекратить дискриминацию по национальному признаку, несколько сограждан подтвердили РИА Новости, что они столкнулись с проблемами с получением денег на карты.Проживающие во Франции россияне, а также белорусы в последние дни начали сталкиваться с блокировкой операций и даже закрытием счетов. Речь идет, в частности, о клиентах французских банков Société Générale (SG), CIC и BNP Paribas. В этой связи инициативная группа пострадавших создала открытую петицию на сайте Change.org с призывом прекратить дискриминацию по национальному признаку. К настоящему моменту документ подписали более 1300 человек.Отмечается, что русскоговорящие клиенты в данный момент не могут переводить деньги между своими счетами, получать французскую зарплату или стипендию на свои карты."Многих из нас фактически оставили без средств к существованию. В соответствии с регламентом совета Европейского союза 2022/328 от 25 февраля 2022 г., статья 5b, параграф 2, мы не попадаем под санкции и, следовательно, считаем такие действия произволом и дискриминацией. Мы считаем, что подобному поведению нет места в демократическом и толерантном обществе, оно противоречит ценностям и законам Французской республики и должно быть остановлено", - сообщается в петиции.Столкнувшиеся с этими проблемами россияне создали специальный чат в Telegram, где делятся новостями и обсуждают пути решения проблемы."Я позвонила в SG, мне сказали, что да, это связано с тем, что я русская, и они будут оперативно это решать в течение дня", - рассказала в чате пользовательница под ником Ludmila."Информация по #bnp Paribas...1) Деньги из России вы не можете получать, как и, собственно, отправлять. 2) операции между французскими банковскими счетами доступны. 3) если вы работаете, зарплата будет приходить. 4) спросила про возможную блокировку. На это мне сказали, что все будет известно через неделю-месяц", - пишет участница чата Natella.Как рассказала РИА Новости россиянка, живущая и работающая в Париже, которая является клиенткой Société Générale, накануне днем ей пришла на счет зарплата, однако уже вечером она обнаружила, что деньги исчезли со счета."Когда сегодня утром я позвонила в свой банк, сотрудница очень удивилась и пообещала, что они разберутся и со мной свяжутся", - сообщила она.В то же время, другая проживающая во французской столице россиянка на условиях анонимности сообщила агентству, что у нее есть карты в трех местных банках и проблем с ними не возникало."В прошлый понедельник получила перевод из России 4,5 тысячи евро, все работает, перевод был отправлен в субботу", - сказала она.Собеседница агентства считает, что россияне столкнулись со сложностями, возможно, из-за проблем с логистикой у Société Générale и дочерними банками. Женщина связалась с директором своего банка, которая ее заверила, что все нормально и проблем со счетами у россиянки не возникнет.На запрос РИА Новости в банке Société Générale сообщили, что финансовое учреждение строго соблюдает действующие правила и реализует необходимые меры для строгого применения международных санкций, как только они будут опубликованы."Применение этих мер и проверка соответствия некоторых транзакций могут задержать обработку операций", - сообщила представитель пресс-службы банка Флоранс Амфу.В других банках - BNP Paribas и CIC - на запросы агентства не ответили.

https://ria.ru/20220327/manifestatsiya-1780370071.html

https://ria.ru/20220329/diskriminatsiya-1780755986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, франция